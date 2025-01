CES 2025: Honda svela le nuove 0 Series

Honda ha presentato al CES le versioni aggiornate dei concept elettrici "0 Saloon" e "0 SUV", che entreranno in produzione nel 2026 nello stabilimento EV dell'azienda in Ohio. I due veicoli rappresentano un'importante evoluzione rispetto ai concept mostrati lo scorso anno. Il design è stato affinato per avvicinarsi alla produzione, pur mantenendo linee innovative. La 0 Saloon ha abbandonato le portiere ad ali di gabbiano per quattro porte convenzionali, mentre la 0 SUV presenta proporzioni più tradizionali simili a quelle di un CR-V.

Dal punto di vista tecnologico, Honda ha annunciato che questi modelli utilizzeranno una nuova architettura elettrica/elettronica centralizzata, basata su un chip sviluppato in collaborazione con Renesas Electronics. Questo sistema permetterà di integrare in un'unica unità di controllo centrale diverse funzioni come ADAS e gestione del veicolo. Gli interni della 0 Saloon mostrano un salto in avanti verso un design potenzialmente pronto per la produzione, con schermi realistici e un volante a cloche. Il sistema operativo proprietario si chiamerà Asimo OS.

Honda ha confermato che entrambi i modelli saranno prodotti nel nuovo hub per veicoli elettrici in Ohio a partire dal 2026. L'azienda afferma inoltre che questi veicoli saranno in grado di offrire la guida autonoma di Livello 3. Per quanto riguarda il posizionamento sul mercato, la 0 Saloon si propone come modello di punta con un prezzo di partenza intorno agli 80.000 dollari. La 0 SUV dovrebbe invece avere un costo inferiore, posizionandosi potenzialmente come crossover elettrico di fascia media o entry-level.

Questi concept rappresentano un passo importante per Honda nel mercato dei veicoli elettrici completamente auto-sviluppati. A differenza della Honda Prologue, basata su tecnologia GM, i modelli della serie 0 sono frutto di un progetto interamente interno all'azienda giapponese.

La presentazione al CES dimostra l'impegno di Honda nel voler competere con i design sempre più audaci dei costruttori cinesi di EV. Allo stesso tempo, le modifiche apportate rispetto ai concept originali indicano una chiara volontà di avvicinarsi a versioni realisticamente producibili in serie.

Resta da vedere se alcuni elementi particolarmente innovativi, come l'assenza di specchietti tradizionali sulla 0 Saloon, verranno mantenuti anche sulle versioni definitive. Nel complesso, Honda sembra determinata a proporre veicoli elettrici tecnologicamente all'avanguardia e dal design distintivo, puntando su soluzioni avanzate sia per quanto riguarda l'elettronica di bordo che i sistemi di guida assistita.