Con un inedito concept che sarà presentato per la prima volta entro la fine del mese, la casa automobilistica Citroën mostrerà il suo nuovo logo. La volontà di adottare un approccio differente e più inclusivo verso la mobilità del futuro ha portato Citroen a ridisegnare il suo logo in chiave semplice ma moderna.

Il nuovo logo illustra la volontà di accelerare la sua missione verso una mobilità elettrica accessibile. È giunto il momento di adottare un nuovo look più moderno e contemporaneo. La nostra nuova identità rappresenta il progresso: trasportando i nostri clienti sia fisicamente, in veicoli all’avanguardia, sia emotivamente, assicurando che la loro intera esperienza – in particolare la transizione all’elettrico – sia più accessibile, confortevole e piacevole. La nostra tradizione di ispirare i consumatori con veicoli audaci ci spinge ad adottare un approccio diverso e più inclusivo verso la mobilità del futuro delle famiglie, ha dichiarato Vincent Cobée, ceo di Citroen.

Secondo quanto diffuso dalla stessa casa automobilistica il nuovo logo debutterà suoi nuovi modelli a partire da metà 2023. Il cambio di strategia, verso una mobilità elettrica, porta dunque uno dei principali marchi automobilistici a rinnovarsi anche dal punto di vista dell’interpretazione del logo. Non a caso, il nuovo logo rappresenta la nuova identità del marchio che verrà gradualmente implementata su tutti i canali digitali: la casa automobilistica starebbe, infatti, lavorando sull’integrazione della sua nuova identità in tutti i punti di contatto digitali per offrire agli utenti un’esperienza di guida ottimizzata.

A tal proposito Laurent Barria, Direttore Marketing e Comunicazione Citroën, ha dichiarato: