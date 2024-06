Come si installa una wallbox? Ecco la guida gratuita e ufficiale per privati e non

Per facilitare l'installazione di wallbox e colonnine di ricarica nelle abitazioni private e nei condomini, è stata presentata la “Guida alle ricariche condominiali e private”. Questa iniziativa è nata dalla collaborazione tra Anaci, Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari, e Motus-E, che raggruppa i principali attori del settore auto elettrica in Italia. Il lancio ufficiale è avvenuto durante gli Electric Days 2024.

Tutte le informazioni necessarie raccolte in un'unica guida gratuita

Il vademecum offre un', progettata per soddisfare sia i privati che i professionisti del settore. Affronta in maniera approfondita le, pratiche e normative legate all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in contesti condominiali.

Francesco Naso, segretario generale di Motus-E, ha sottolineato i benefici economici della ricarica domestica. Per gli automobilisti che scelgono l'elettrico, ricaricare i veicoli a casa può significare un notevole risparmio rispetto ai carburanti tradizionali, soprattutto se integrato con sistemi di energia rinnovabile come i impianti fotovoltaici, già numerosi in Italia.

In occasione della presentazione della guida, è stata anche evidenziata la necessità di rendere più accessibili gli incentivi legati alle infrastrutture di ricarica privata per il 2024. In particolare, si spera in una maggior facilità di accesso rispetto a quanto avvenuto nei precedenti anni, nonostante l'eccezionale successo del recente Ecobonus per le auto elettriche, esauritosi in poche ore.

Francesco Burrelli, presidente di Anaci, ha confermato il continuo impegno nell'operare con Motus-E per ulteriori iniziative che promuovano il risparmio energetico, la diminuzione delle emissioni dannose e il miglioramento complessivo della qualità della vita. Entrambe le associazioni vedono nell'innovazione tecnologica e nella sostenibilità i pilastri centrali per il futuro della mobilità e dell'abitare urbano.