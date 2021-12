Con Trollino 18, ATM Milano diventa ancora più green

ATM, l’Azienda Trasporti Milanesi, continua il suo percorso ecologico, che prevede la sostituzione di tutti gli autobus a gasolio con autobus elettrici entro il 2030, e lo fa anche grazie all’aiuto di Solaris, compagnia polacca specializzata nella produzione di autobus e filobus.

Il nuovo accordo tra l’azienda dei trasporti pubblici di Milano e Solaris prevede la fornitura di 50 nuovi filobus del modello “Trollino 18”, che vanno ad aggiungersi ai 30 già consegnati e attualmente utilizzati per le strade di Milano. Il 2021 è stato un anno chiave per la transizione green di ATM: dopo aver introdotto i primi autobus elettrici a ricarica rapida, la società milanese ha deciso di puntare ancora più forte sui filobus, raggiungendo un totale di circa 300 veicoli a zero emissioni.

Il nuovo filobus che arriverà sulle strade della città meneghina, Trollino 18, è realizzato con un pianale basso per rendere più semplice la salita e la discesa; Trollino 18 è spinto da motori elettrici da 160 kW di potenza, accoppiati a una batteria da 45 kWh. Durante la marcia, il filobus sarà in grado di ricaricare la batteria tramite i cavi sovrastanti, e all’occorrenza sarà in grado di percorrere fino a 15 km senza l’alimentazione proveniente dal pantografo.

15 km potranno sembrare pochi, ma sono invece un’autonomia molto utile per certi passaggi cittadini dove per vari motivi mancano i cavi che portano la corrente al filobus, permettendo quindi di rivedere i percorsi delle varie linee in modo più funzionale al pubblico.

Trollino 18 fa della sicurezza uno dei suoi punti forte, e lo fa grazie al sapiente utilizzo di telecamere e sensori: saranno ben 10 le telecamere disposte intorno al veicolo, tutte visionabili tramite lo schermo da 10 pollici posizionato sulla console centrale, e un sensore che si occuperà del conteggio dei passeggeri.

Le prime unità di Solaris Trollino 18 saranno consegnate entro la fine del 2022, per cui arriveranno sulle strade di Milano non prima del 2023.