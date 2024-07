TargaGO, come funziona il nuovo servizio per pagare l'autostrada senza canone

Nell'ultimo periodo, in seguito alla liberalizzazione dei sistemi di telepedaggio, il mercato ha registrato un netto aumento dei player di settore. Se da un lato Telepass ha dominato incontrastata per anni, ultimamente si sono affacciati sul mercato servizi come UnipolMove e MooneyGo in grado, tuttavia, di offrire un servizio analogo per modalità di utilizzo e opzioni accessorie.

Mentre tutti questi servizi operano in maniera quasi uguale, un nuovo player è pronto per inserirsi sul mercato con modalità di accesso completamente differenti. Stiamo parlando di TargaGo, un nuovo servizio di Aspi - Autostrade per l’Italia, che consente di eseguire pagamenti utilizzando un portafoglio digitale ricaricabile, sfruttando telecamere posizionate presso i varchi convenzionali.

Come funziona

TargaGo è già operativo sulla Tangenziale di Napoli come un servizio complementare alle tradizionali modalità di pagamento del pedaggio. Utilizza una tecnologia avanzata di riconoscimento delle targhe mediante telecamere di ultima generazione. Dopo che un veicolo ha attraversato i portali designati, il pedaggio viene automaticamente addebitato sul conto associato alla targa del veicolo, previa registrazione al servizio tramite l'app dedicata o il sito web ufficiale.

Non è quindi necessario, come per Telepass e UnipolMove, la presenza a bordo di alcun dispositivo: è necessario solo registrare la targa.

Al momento, il servizio TargaGo è disponibile esclusivamente per autovetture private di categoria A e B, escludendo moto, mezzi pesanti, aziende e partite IVA. È operativo solo lungo le corsie gialle del Telepass e non sulle altre corsie "ibride" dove è possibile il pagamento anche con carta. Per utilizzare il servizio, è necessario avere almeno 1 euro sul Borsellino digitale associato.

Come attivarlo

Per attivare il servizio TargaGo, che consente di collegare fino a 2 targhe al proprio conto, è sufficiente registrarsi sul sito web dedicato o tramite l'app disponibile su Apple Store o Google Play Store.

Quanto costa

Al momento, il servizio TargaGo non impone costi aggiuntivi o di abbonamento oltre alle tariffe standard di pedaggio autostradale. Questo rappresenta un vantaggio significativo rispetto ai servizi tradizionali di telepedaggio. Tuttavia, non è ancora chiaro se questa politica rimarrà invariata nel lungo termine.

Dove funziona

Attualmente, il servizio TargaGo è attivo in via preliminare solo sulla Tangenziale di Napoli, una via fondamentale per la mobilità urbana e interurbana della città, caratterizzata da un traffico giornaliero molto intenso. Tuttavia, nei prossimi mesi, il servizio potrebbe essere esteso anche ad altre tratte gestite da Autostrade per l'Italia.