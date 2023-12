Cybertruck, "speriamo che Tesla non lo porti in Europa, sarebbe letale"

L'universo automobilistico è stato scosso dall'audace design del Tesla Cybertruck, ma la discussione si è rapidamente spostata dalle linee futuristiche alla sicurezza del veicolo. Mentre Elon Musk si esprime con sicurezza sulla robustezza del Cybertruck, ci sono esperti che sollevano domande preoccupanti.

Reuters ha condotto un'indagine approfondita, intervistando esperti di sicurezza che hanno analizzato la pericolosità delle forme uniche del veicolo. Adrian Lund, ex presidente dell'IIHS, ha sottolineato la preoccupazione per la rigidità della carrozzeria, avvertendo che in caso di impatto, un pedone potrebbe subire gravi lesioni.

Le affermazioni di Musk contrastano con le preoccupazioni sollevate dagli esperti. Durante l'evento di consegna, Musk ha affermato che i pannelli della carrozzeria sono così resistenti che hanno danneggiato la macchina per la lavorazione. Tuttavia, ciò ha sollevato ulteriori interrogativi sulla deformabilità del veicolo in caso di collisione.

La mancanza di dettagli sui crash test ha alimentato il dibattito sulla sicurezza del Cybertruck. Julia Griswold, direttrice del Safe Transportation Research and Education Center dell'Università della California, si è dichiarata allarmata dopo aver visionato i video dei test di collisione.

Mentre il Cybertruck ha ottenuto l'omologazione per la circolazione stradale negli Stati Uniti, in Europa potrebbe essere una storia diversa. Gli standard di omologazione europei potrebbero rappresentare un ostacolo, secondo un ingegnere Tesla. Il Consiglio Europeo per la sicurezza dei trasporti ha persino dichiarato:

“Speriamo che Tesla non porti questo veicolo in Europa. Un veicolo di queste dimensioni, potenza e peso sarebbe letale in caso di collisione con pedoni o ciclisti".

La sicurezza del Tesla Cybertruck continua a essere al centro di un acceso dibattito. Mentre Musk si mostra fiducioso, gli esperti e le istituzioni europee sollevano bandiere rosse. L'incertezza persiste sulla possibilità che il Cybertruck possa un giorno percorrere le strade europee, lasciando gli appassionati e gli esperti in attesa di ulteriori chiarimenti da parte di Tesla.