Il successo di Dacia Jogger, che in meno di un anno è stata prodotta in più di 50.000 esemplari, ha spinto il marchio di proprietà di Renault ad ampliare l’offerta a livello di motorizzazioni: nasce così Dacia Jogger Hybrid 140, la prima ibrida della casa di origini rumene che arriverà sul mercato nel mese di marzo 2023.

Il motore installato sulla nuova Dacia Jogger Hybrid 140 lo abbiamo già visto in azione su modelli entry-level di Renaul, ed è composto da un motore aspirato a benzina da 1.6 litri di cilindrata da 90 cavalli di potenza, a cui sono stati abbinati 2 motori elettrici: il primo si occupa di fornire potenza al movimento dell’auto erogando 50 cavalli, mentre il secondo svolge la funzione di generatore ad alta tensione e di starter, il tutto supportato da una batteria da 1.2 kWh posizionata al posto della ruota di scorta, una soluzione abbastanza tipica da parte di Dacia. In totale la potenza complessiva sarà quindi di 140 cavalli con consumi sensibilmente ridotti: Dacia promette fino all’80% di guida in modalità elettrica in città e offre 8 anni o 160.000 km di garanzia sulla batteria.

In abbinamento al powetrain ibrido, i cui consumi non sono stati specificati ma che potrebbero migliorare sensibilmente rispetto alla classica versione a benzina, troviamo un cambio Multimode sviluppato ad hoc per motori ibridi, così da sfruttare al meglio l’alternanza tra trazione elettrica ed endotermica.

Dacia Jogger Hybrid 140 arriverà nei concessionari a marzo 2023 a un prezzo di partenza di 25.200 euro per la versione Expression, allestita con 7 posti; in futuro potrebbe essere proposta anche nella versione a 5 posti con maggior spazio per il bagagliaio. Previste 7 colorazioni, di cui 6 già disponibili sull’attuale modello più la nuova colorazione Grigio Scisto, che vedete nelle foto che vi riportiamo.

Qualche mese fa abbiamo avuto il piacere di testare Dacia Jogger nella sua versione a GPL e ne siamo rimasti piacevolmente impressionati, trovate qui il nostro articolo.