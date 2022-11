Il Regno Unito ha fatto scuola, nel mondo dei 4×4. Questa volta però, la grossa novità in arrivo in questo settore, non è stata pensata in Inghilterra, patria del Land Rover, ma in Scozia. Il prossimo 5 dicembre verrà infatti presentato ad Edimburgo, in anteprima mondiale, il Munro MK_1, il primo veicolo progettato e costruito dalla nuova azienda automobilistica Munro. Si tratta, come già anticipato, di un fuoristrada4×4 totalmente elettrico, e stando a quanto dichiarato dalla casa costruttrice, sarà quello con la maggiora autonomia disponibile sul mercato: 16 ore con una singola carica.

Il Munro MK_1 è pensato per i lavori pesanti, e tra i punti cardine del progetto, c’è la volontà di offrire un mezzo affidabile, facile da riparare, altamente prestazionale ma anche longevo. È stato creato per trasportare, su terreni accidentati, fino a 5 persone, insieme ad un carico di 1.000kg, mentre la capacità di traino è di 3.500kg.

Russel Peterson, CEO di Munro, ha affermato che “Dal primo schizzo realizzato dal nostro designer, Ross Compton a oggi ne è stata fatta di strada. Ci siamo impegnati a fondo per costruire una 4X4 elettrica capace di lavorare in ogni condizione come mai nessun’altra auto prima d’ora”.

Inoltre ha aggiunto di essere impaziente di poter presentare al mondo l’MK_1, che andrà a rivoluzionare il mercato dei veicoli commerciali in uso in settori come l’estrazione mineraria, il soccorso alpino, o l’agricoltura; darà modo a molti professionisti di poter rendere il proprio lavoro ad impatto zero.

Per il 2023 è prevista la costruzione di soli 50 esemplari; ma col passaggio alla nuova fabbrica, situata vicino Glasgow, previsto nel 2024, la produzione dovrebbe aumentare fino a 250 veicoli l’anno, con l’obiettivo di immettere sul mercato 2.500 unità entro il 2027. Inoltre il nuovo polo produttivo creerà qualcosa come 300 nuovi posti di lavoro. Sul sito dell’azienda è già possibile effettuare un pre-ordine, con un acconto di £500.00, totalmente rimborsabile.

Il Munro è stato progettato per essere semplice ed economico da mantenere e vuole conquistare lo scettro di miglior fuoristrada elettrico del mercato. La sfida è aperta.