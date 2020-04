Debutto di Lucid Air rimandato a causa del COVID-19

Vista la delicata situazione in cui versa il mondo intero – causata dal COVID-19 – e che ha interessato anche il mercato dell’auto, era prevedibile il rinvio del lancio di Lucid Air, la nuova berlina elettrica. Il gioiellino del marchio Lucid Motors, doveva essere svelata nel corso dell’importante evento automobilistico del Salone di New York, che si svolgerà ormai ad agosto. Non si conosce molto in merito alle caratteristiche della berlina elettrica premium – considerata una delle più importanti rivali dell’azienda Tesla e in particolare della Model S – ma dovrebbe essere equipaggiata da ben 1.000 CV e garantire un’autonomia di 640 Km. In ogni caso, inizialmente, il debutto della nuova vettura era prevista per il mese di aprile ma, a causa della pandemia, sarà impossibile procedere con il lancio.

Tuttavia, l’azienda pare abbia garantito che il debutto dell’elettrica è stato rinviato solo di qualche mese, quindi entro la fine dell’anno – molto probabilmente in estate – assisteremo all’arrivo di Lucid Air. Nonostante il mondo dei motori, così come molti altri settori, stia affrontando un momento estremamente difficile arrivano rassicurazione da parte del CEO dell’azienda Lucid Motors. Infatti, Peter Rawlinson ha rassicurato gli appassionati di motori in merito al fatto che il progetto che vede come protagonista la berlina Lucid Air sta procedendo senza alcun sostanziale problema.

Inoltre, sempre secondo quanto affermato dal CEO Rawlinson, sembrerebbe che fortunatamente l’azienda non abbia riscontato intoppi dal punto di vista finanziario. Dunque, anche per questo ultimo motivo, non dovrebbero esserci problemi nel procedere con la produzione della nuova auto. Tuttavia, vista l’evolversi della situazione causata dalla pandemia del COVID-19, non è da escludere il fatto che la Lucid Motors potrà incontrare problemi in seguito. Per questo motivo, sarà necessario attendere i prossimi mesi per scoprire se, effettivamente, l’azienda potrà procedere con la produzione della Lucid Air, un’auto di lusso ma con tanto carisma e potenziale.