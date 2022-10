Man mano che le auto diventano più simili a smartphone con schermi di infotainment più grandi e più connettività che mai, molti consumatori stanno rapidamente scoprendo che non è la tecnologia a rendere necessariamente un’auto migliore. Mentre i comandi touch sono comodi sugli smartphone perché lo sguardo è focalizzato sullo schermo, i pulsanti capacitivi presenti sul tunnel centrale e sul volante (come nel nostro T-Roc) rendono l’utilizzo ancora più ostico proprio perché gli occhi son sulla strada.

Semplicemente non puoi muoverti a tentoni intorno ai controlli: devi guardare in basso per vedere che stai toccando il “pulsante” corretto e questo disastro ergonomico, come definito da alcuni, è particolarmente negativo nelle nuove Volkswagen. Per fortuna, VW ha ascoltato allo stesso modo le lamentele di acquirenti e giornalisti e ha deciso di tornare ai controlli dei pulsanti fisici per i volanti. In un post su LinkedIn, Thomas Schafer, il direttore operativo di VW, ha scritto: “Stiamo affinando il nostro portafoglio e il nostro design, oltre a creare una nuova semplicità nell’utilizzo dei nostri veicoli. Ad esempio, stiamo ripristinando il volante con i tasti fisici. Questo è ciò che i clienti vogliono da VW.”

Numerosi studi hanno dimostrato che i controlli tattili distraggono e, sebbene schermi enormi e controlli tattili dall’aspetto elegante possano aiutare un’auto a sembrare più premium, possono sminuire l’esperienza complessiva. Ci rendiamo conto che la “conformazione” di un pulsante, un po’ come la forma di un mouse, sono aspetti un po’ soggettivi che possono variare drasticamente da utilizzatore a utilizzatore; personalmente trovo alcune interpretazioni più reattive e pratiche di altre, ma in linea generale preferisco percepire la presenza di un bottone vero mentre sono alla guida.

Voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con questa misura di VW?