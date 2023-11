Dopo 60 anni, BMW termina la produzione di motori benzina a Monaco

BMW ha concluso la produzione dei motori a combustione interna presso il suo stabilimento di Monaco di Baviera, in Germania, segnando la fine di un'era. L'azienda intende riconfigurare l'impianto per la produzione di una gamma di veicoli elettrici. Il segnale era evidente da tempo. Infatti, BMW aveva già annunciato nel novembre 2020 che avrebbe spostato la produzione dei motori a otto e dodici cilindri da Monaco a Hams Hall nel Regno Unito, mentre i motori più piccoli sarebbero stati prodotti a Steyr, in Austria.

Secondo quanto riportato dal media tedesco BR24, l'ultima vettura con motore a combustione interna prodotta nello stabilimento di Monaco è stata un V8 uscito dalla catena di montaggio il 10 novembre. I 1.200 dipendenti dello stabilimento seguiranno corsi di formazione e verranno impiegati in altri ruoli o presso diverse strutture di BMW.

Curiosamente, a differenza della maggior parte dei suoi concorrenti che hanno fissato date specifiche per interrompere la produzione di veicoli a motore a combustione interna, BMW ha evitato di farlo. Mentre molti competitor hanno promesso di passare esclusivamente a veicoli elettrici entro il 2030, BMW è scettica e non ritiene che ciò sia realizzabile. Di conseguenza, continuerà a vendere veicoli con motori a combustione interna insieme ai modelli EV in molti mercati.

Il sito di Monaco ha gestito la produzione della i4 elettrica dallo scorso ottobre e sarà anche la sede dei futuri veicoli EV basati sulla Neue Klasse. BMW ha presentato in anteprima il primo dei suoi modelli della Neue Klasse con un sorprendente concept svelato all'inizio di settembre. La piattaforma è stata progettata anche per supportare modelli con motori a combustione interna, quindi nemmeno questo modello segna la fine dei motori a combustione interna presso BMW. Vari altri veicoli a batteria BMW sono prodotti in Germania, sebbene non a Monaco; questi includono i modelli iX, i5 e i7 costruiti a Dingolfing, e i modelli iX1 e iX2 costruiti a Regensburg. BMW sta inoltre pianificando di stabilire un grande sito di assemblaggio batterie nel comune di Strasskirchen.