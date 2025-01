DS punta al lusso e vuole sfidare Rolls-Royce e Bentley

Il marchio francese DS, di proprietà di Stellantis, punta a diventare un brand di lusso nel settore automobilistico, aspirando a competere con Rolls-Royce e Bentley. Thierry Métroz, direttore del design di DS, ha dichiarato ai colleghi di Autocar che l'obiettivo è diventare "la Louis Vuitton dell'industria automobilistica".

Questa ambiziosa visione rappresenta un significativo cambio di direzione per DS, che mira a evolversi da marchio premium a vero e proprio brand di lusso. La strategia si basa sulla creazione di veicoli con interni di altissima qualità e design distintivi, differenziandosi così dai concorrenti tedeschi e dai nuovi marchi cinesi che tendono a uniformarsi stilisticamente.

Métroz ha sottolineato che questo processo "richiede tempo" e potrebbe richiedere "più di 10 anni, forse 20 anni" per raggiungere il posizionamento di un marchio automobilistico di lusso. Il direttore del design ha evidenziato l'importanza di concentrarsi sulla qualità dei dettagli per realizzare questa visione.

Il nuovo modello di punta No8 (pronunciato "number eight") rappresenta già un passo in questa direzione. Métroz ha spiegato che gli interni si ispirano a Bentley per l'uso dei materiali e la loro applicazione, creando un'atmosfera lussuosa che si distingue dai concorrenti tedeschi. Nonostante l'utilizzo di architetture condivise Stellantis, DS sta lavorando per differenziare i propri veicoli modificando elementi chiave come l'abbassamento del tetto e lo spostamento del parabrezza, al fine di ottenere proporzioni uniche.

La strategia di DS non si concentra sui volumi di vendita, ma piuttosto sul rafforzamento del posizionamento del marchio come brand di lusso. Métroz ha confermato che anche le nuove versioni di DS 7 SUV e DS 4 hatchback (che saranno rinominate No 7 e No 4) seguiranno lo stesso approccio del No8.

Secondo Métroz, i design audaci stanno diventando sempre più importanti in un mercato caratterizzato da una crescente omogeneità stilistica, soprattutto tra i numerosi nuovi concorrenti cinesi. DS intende mantenere una visione distintiva, evitando di seguire le tendenze dominanti.

I sondaggi tra i clienti hanno inoltre rivelato che molti sono pronti ad acquistare veicoli elettrici, ma desiderano comunque "un design molto attraente con molto carattere". Métroz ha concluso affermando che "le persone non vogliono comprare una lavatrice", sottolineando l'importanza di creare veicoli elettrici emozionanti e distintivi.