È la fine di un'era: Jaguar dice addio a tutti i modelli tranne uno

In una recente comunicazione agli investitori, Adrian Mardell, CEO di Jaguar Land Rover, ha annunciato che la casa automobilistica britannica interromperà la produzione di tutti modelli di Jaguar che attualmente non generano profitti significativi.

Questa drastica decisione è parte di una strategia più ampia che vede il marchio trasformarsi in una realtà completamente elettrica. Un portavoce anonimo di JLR ha confermato ad Automotive News Europe che i modelli E-Pace e I-Pace EV saranno eliminati, seguendo la sorte delle XE, XF e F-Type.

L'unico modello a sopravvivere a questa eliminazione di massa è il SUV F-Pace, il modello più venduto di Jaguar. Il F-Pace continuerà ad essere prodotto, almeno per il momento, mentre il resto della gamma sarà gradualmente dismesso.

Valido dal 16 al 17 Luglio - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Questo SUV rimarrà disponibile insieme ai nuovi veicoli elettrici che Jaguar ha in programma di introdurre nei prossimi mesi.

Jaguar ha affrontato negli ultimi anni difficoltà legate a vendite lente e prodotti considerati obsoleti rispetto ai concorrenti tedeschi. Mardell ha spiegato che la dismissione di questi cinque modelli, che non generavano profitti, permetterà di introdurre nuovi veicoli basati su architetture di ultima generazione, aumentando il prezzo medio di vendita dei veicoli JLR, attualmente intorno alle 90,000£.

Nonostante le difficoltà, JLR ha registrato il suo miglior anno dal 2015, con un profitto annuale di £2,2 miliardi, prima delle tasse e ricavi di £29 miliardi. Questo successo è stato principalmente guidato dai modelli Land Rover Defender, Range Rover e Range Rover Sport, che rappresentano l'85% del valore di JLR.

Nel secondo trimestre, Jaguar ha venduto 15.324 veicoli, di cui 5.292 erano F-Pace. In confronto, Land Rover ha venduto 95.856 SUV nello stesso periodo, sottolineando la necessità di un rinnovamento per il marchio Jaguar.

JLR ha infatti pianificato una trasformazione significativa per Jaguar, con il primo veicolo elettrico previsto in forma di concept entro la fine dell'anno. Questo elegante grand tourer, con un prezzo stimato a sei cifre, sarà destinato a competere con marchi di lusso come Bentley e Porsche.

Oltre alla coupé, Jaguar ha in programma di lanciare una linea di tre auto elettriche, tutte basate sulla piattaforma Jaguar Electrified Architecture (JEA). Tuttavia, prima del loro arrivo, JLR presenterà il Range Rover completamente elettrico, previsto per l'anno prossimo. Questo modello a batteria condividerà lo stile con la versione a motore a combustione interna e sarà dotato di tecnologie avanzate.

Per quanto riguarda il futuro di Jaguar, c'è speranza che il modello XJ ritorni nell'era elettrica come una berlina ultra-lusso ancora più grande e raffinata di prima, secondo alcune voci di mercato.