Le auto elettriche sono molto efficienti in tanti ambiti di utilizzo, ma quando si tratta di trainare un carico all’improvviso diventano le auto meno comode in assoluto; nonostante gli sforzi e i giri di parole di tanti produttori, l’autonomia chilometrica quando si traina un carico cala drasticamente, rendendo molto difficile e stressante viaggiare con una roulotte, per esempio. In soccorso dei proprietari di auto elettriche è arrivata Colorado Teardrops con la sua Boulder, una roulotte dotata di un’enorme batteria.

A giudicare dal video pubblicato dall’azienda stessa, questa roulotte chiamata Boulder (roccia, macigno) dovrebbe essere la soluzione perfetta per chi vuole fare campeggio con un’auto elettrica: il pacco batterie è integrato nel telaio della roulotte, ed è pensato per collegarsi all’auto e alimentarla una volta che la batteria dell’auto si è scaricata, riportando l’autonomia ai valori che si raggiungono senza traino se non addirittura oltre.

L’aerodinamica è un aspetto fondamentale in questi casi, e Boulder è disegnato per offrire meno resistenza possibile all’aria durante la marcia, migliorando l’autonomia dell’auto. Internamente si può passare da uno spazio tipo salotto a una camera da letto in pochi secondi, e data la presenta di un grosso pacco batterie non si avrà nessun problema ad alimentare telefoni e altri dispositivi elettronici durante i giorni di campeggio.

Sotto al pianale di Boulder troviamo una batteria da 75 kWh, una capacità importante che si traduce in un peso non indifferente, anche se non dichiarato. Il resto della cabina è invece realizzato in alluminio aeronautico per ridurre il peso quanto più possibile. La ricarica proveniente da Boulder avviene un po’ più lentamente rispetto a quella di una normale colonnina, e per riportare l’auto all’80% di carica si stimano circa 80 minuti, mentre la ricarica di Boulder stesso può avvenire tramite le normali colonnine pubbliche.

Ci sono però alcuni problemi sostanziali: innanzitutto il prezzo, Boulder parte da 55.000 $, una cifra che lo rende più costoso di diverse auto elettriche sul mercato. Inoltre la compagnia offre un solo anno di garanzia, una follia su un dispositivo che costa così tanto, considerato che in caso di guasto della batteria bisognerebbe prevedere una grossa spesa per la sostituzione. Infine, l’aspetto cruciale è che Boulder non è in grado di caricare l’auto in movimento, poiché ad oggi nessuna auto è pensata per accettare corrente durante la marcia; non appena sarà possibile implementare la tecnologia, Boulder verrà aggiornata.