Il Suzuki Jimny è un piccolo 4×4 che negli anni ha saputo raccogliere a sé un nutrito gruppo di appassionati, grazie alle sue caratteristiche essenziali ma molto funzionali: le capacità in fuoristrada della piccola giapponese sono ormai indiscusse, ma c’è sempre un margine di miglioramento.

E’ quello che deve aver pensato il preparatore tedesco delta 4×4, che ha realizzato un kit di elaborazione dedicato al Suzuki Jimny per renderla ancora più adatta ai percorsi in fuoristrada, anche quelli più estremi. Realizzato in collaborazione con l’azienda svizzera Avus Auto, questo kit è composto da nuovi cerchi da 18″ con pneumatici all-terrain, nuovi ammortizzatori con serbatoio separato che permettono di alzare la macchina fino a 40cm da terra, nuovi differenziali anteriori e posteriori entrambi bloccabili, e un verricello sufficiente a trainare fino a 3 tonnellate di peso.

Si tratta di una serie di modifiche decisamente importanti che modifica in modo evidente le capacità in fuoristrada della 4×4 giapponese, e che inevitabilmente fa salire in modo vertiginoso il prezzo del piccolo Jimny: di listino, Suzuki vende il suo famoso fuoristrada a una cifra che parte da 23.900 euro, ma dopo l’intervento di delta 4×4 e Avus Auto, il prezzo di questo Jimny sale a ben 56.000 euro, con la possibilità di arrivare anche a 65.000 installando tutti gli optional possibili previsti. La cifra è di quelle che lasciano senza fiato, ma in fin dei conti si tratta di un’elaborazione studiata ad hoc e prodotta in una tiratura decisamente limitata; saranno prodotti appena 12 esemplari di questo Suzuki Jimny, per cui si immagina che i pochi acquirenti saranno dei veri malati di fuoristrada su 4 ruote.

Dopo mesi di assenza sul mercato europeo a causa di problemi legati alle normative anti-inquinamento messe in atto dall’Unione Europea, il Suzuki Jimny sta finalmente tornando sul nostro mercato in una nuova omologazione commerciale a 2 posti.