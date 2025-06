Fino al 30 giugno 2025 è possibile accedere a un'interessante offerta di noleggio a lungo termine per la Cupra Tavascan, il SUV coupé 100% elettrico del marchio spagnolo. L'iniziativa, promossa tramite la formula Cupra Drive Way, si concentra sulla versione Endurance del veicolo. L'offerta prevede un contratto della durata di 36 mesi con un chilometraggio massimo fissato a 30.000 km. Per mettersi al volante della Tavascan è richiesto un anticipo di 7.950 euro, a cui seguono rate mensili a partire da 395 euro.

Un pacchetto di servizi tutto compreso

Uno dei principali punti di forza della proposta è il pacchetto di servizi incluso nel canone. La rata comprende infatti una copertura assicurativa RCA con un massimale elevato di 26 milioni di euro senza franchigie, la tutela del conducente fino a 77.500 euro e la limitazione di responsabilità per furto e incendio, che prevede una penale del 3% (con un minimo di 250 euro). Sono inoltre coperti i danni al veicolo, gli atti vandalici e gli eventi naturali, con una penale di 1.000 euro.

La formula include anche le spese di immatricolazione e messa su strada, il soccorso stradale 24/7 in Italia e in Europa, e tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete ufficiale Cupra. La versione Endurance oggetto della promozione è a trazione posteriore ed è equipaggiata con un motore elettrico da 286 CV e 545 Nm di coppia, alimentato da una batteria da 77 kWh.

Questa configurazione permette un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e un'autonomia dichiarata nel ciclo misto WLTP che può raggiungere i 569 chilometri. Per quanto riguarda la ricarica, sono sufficienti 28 minuti per passare dal 10% all'80% di energia presso una colonnina rapida a corrente continua (fino a 135 kW), mentre servono circa 8 ore per una ricarica completa da una wallbox a corrente alternata (fino a 11 kW).

Design e tecnologia

La Cupra Tavascan è il secondo modello completamente elettrico del brand, dopo la Born, e nasce sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen. Il suo design è audace e sportivo, caratterizzato da un frontale "a muso di squalo" (Shark nose) con logo illuminato e fari a LED dalla distintiva firma luminosa triangolare.

Le sue dimensioni sono generose, con una lunghezza di 4.644 mm e un bagagliaio da 540 litri, mentre l'interno è dominato da una console centrale a "spina dorsale" e da un grande schermo touchscreen da 15 pollici per l'infotainment.