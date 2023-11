Echo Auto a metà PREZZO per avere Alexa anche in auto!

Se avete un'auto priva di un sistema di infotainment e desiderate renderla più smart, senza però rottamare l'intero veicolo, o spendere chissà quali cifre esorbitanti, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon che, in occasione del Black Friday 2023, sta scontando a prezzo stracciato il suo ottimo Echo Auto di 2ª generazione (l'ultima versione uscita), svendendolo al prezzo di appena 34,99€, rispetto agli originali 69,99€! Stiamo parlando di uno sconto del 50%, per un dispositivo che, in estrema sintesi, vi permetterà di installare in auto l'assistente vocale Alexa, con tutte le sue comode funzioni a controllo vocale.

Amazon Echo Auto, chi dovrebbe acquistarlo?

Amazon Echo Auto è un dispositivo ideale per quegli automobilisti che desiderano rendere la loro auto più smart, installando in essa un assistente vocale che possa aiutarli ad effettuare chiamate, ascoltare musica, fissare appuntamenti, il tutto guidando e senza mai togliere le mani dal volante.

Parliamo di un dispositivo dall'enorme potenziale, capace di rispondere ad una quantità immane di necessità, il tutto grazie all'IA di Alexa che, anno dopo anno, è diventata sempre più reattiva ed intelligente nel rispondere alle richieste ed alle esigenze degli utenti. Vi basterà, dunque, installare Echo Auto nel vostro abitacolo e, previo un collegamento col vostro smartphone (e relativa connessione dati), potrete così chiedere ad Alexa di effettuare chiamate, rispondere ai messaggi, riprodurre musica, selezionare specifiche playlist, e di rispondere a tante altre necessità, il tutto senza distrazioni.

Parliamo, in sintesi, di un prodotto davvero utile e interessante, grazie al quale potrete dare una svolta "smart" al vostro abitacolo, ed il tutto a soli 34.99€ che, considerato il prezzo originale, sono poi davvero pochissimi!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!