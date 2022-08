Elon Musk non ha mai fatto mistero della sua grande fiducia nei confronti della guida autonoma, non a caso Tesla è stata una delle prime aziende a crederci veramente e ad oggi continua a essere una delle aziende più tecnologicamente avanzate in questo senso – anche se c’è qualcuno in Cina che afferma di essere già più avanti, come la Baidu con la sua Apollo RT6 dotata di guida autonoma di livello 4.

In occasione di una recente conferenza su temi energetici svoltasi in Norvegia, il CEO di Tesla è intervenuto con un discorso rivolto ai giornalisti: innanzitutto Musk ha voluto ringraziare i popoli scandinavi che stanno credendo molto nella mobilità elettrica, dando di fatto vita a un mercato di ingresso per tutti coloro che vogliono vendere auto elettriche in Europa.

Inoltre, Elon Musk si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni piene di speranza per l’immediato futuro dei suoi progetti:

“Ci sono due tecnologie sulle quali sono concentrato al momento, con l’intento ideale di finire i lavori prima della fine dell’anno: da una parte vorrei vedere Starship in orbita, e dall’altra avere della Tesla in grado di guidarsi da sole. Spero in un rilascio diffuso sia negli Stati Uniti sia in Europa per quanto riguarda Full Self-Driving, approvazioni locali permettendo.”

Il tema di Full Self-Driving lo abbiamo ampiamente sviscerato ormai: la speranza di Musk è, più realisticamente, quella di avere un software di livello 4 pronto entro la fine dell’anno, così da offrire ai clienti Tesla un’auto in grado di guidarsi da sola ma comunque pronta a lasciare i comandi al guidatore umano.

Un altro tema toccato è quello dei combustibili fossili dei quali, secondo Musk, non siamo ancora pronti a fare a meno anche in luce della recente crisi energetica; secondo il CEO di Tesla sarà importante continuare a estrarre gas e petrolio mentre si lavora alla realizzazione di fonti di energia sostenibili:

“Realisticamente penso che sarà necessario continuare a usare petrolio e gas nel breve periodo, altrimenti la nostra civiltà finirà in ginocchio. La transizione energetica sarà una delle più grandi sfide mai affrontate dall’umanità, impiegheremo diversi decenni a completarla.“

Secondo Musk bisognerebbe puntare sulle tecnologie eoliche come quelle che già oggi sono presenti nel Mare del Nord, così da avere una fonte di energia sicura anche in inverno, senza dimenticare il nucleare: “se si ha a disposizione un impianto nucleare ben progettato non è assolutamente il momento di spegnerlo.”