I migliori eventi di auto e moto del 2024

Il 2024 si prospetta come un anno entusiasmante per gli appassionati di automobilismo, con un ricco calendario di eventi, fiere e saloni dedicati a soddisfare ogni tipo di interesse.

Da coloro che amano le auto d'epoca ai fanatici della tecnologia più avanzata, passando per i curiosi desiderosi di ammirare concept innovativi e le ultime vetture in produzione, c'è qualcosa per tutti. Il calendario del 2024 offre una varietà di appuntamenti per chi desidera vivere l'atmosfera avvincente del mondo automobilistico.

Tra gli eventi più significativi troviamo The I.C.E di St. Moritz, il Concorso di Eleganza a Villa d'Este e il MiMo 2024.

Di seguito le date già comunicate dagli organizzatori:

Rallye Montecarlo Historique 2024 (31 gennaio-7 febbraio 2024)

Automotoretrò (2-3 marzo 2024)

Formula E Misano (13-14 aprile 2024)

Concorso d’Eleganza Villa d’Este (24-26 maggio 2024)

MotoGP Misano (2 giugno 2024)

1000 Miglia (11-15 giugno 2024)

Milano Monza Motor Show - MiMo (28-30 giugno 2024)

Formula 1 Monza (30-31-1 settembre 2024)

EICMA (5-10 novembre 2024)

Coloro che invece possono o riescono a viaggiare su distanze maggiori, consigliamo di valutare anche:

Sicuramente nell'arco delle prossime settimane arriveranno ulteriori conferme sui possibili appuntamenti del 2024.

Rallye Montecarlo Historique 2024

Il 26° Rally storico di Montecarlo attraversa le città di Glasgow, Bad Homburg, Milano e Reims; il percorso prevede un fitto programma di passaggi che entusiasma migliaia di appassionati lungo il tragitto. Le premiazioni avranno luogo il 7 febbraio a Montecarlo.

Automotoretrò

Automotoretrò rappresenta un evento imperdibile per gli appassionati di auto d'epoca. La manifestazione attira a Parma collezionisti, espositori e professionisti, offrendo una vetrina unica dedicata alle vetture storiche.

Formula E Misano

Lo spettacolo della Formula E fa tappa nella celebre località di Misano World Circuit Marco Simoncelli, situata in Romagna. Questa rappresenta una delle prime tappe della stagione 2024 del campionato dedicato alle monoposto elettriche, rivestendo già un'importanza cruciale nel determinare gli equilibri nelle classifiche dei costruttori e dei piloti.

Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Al Grand Hotel Villa d'Este, automobili esclusive, modelli storici e concept car all'avanguardia si mostrano in tutta la loro magnificenza. Il concorso, patrocinato da BMW Italia, ha ospitato in passato la presentazione di alcune delle Rolls-Royce, Ferrari e Bugatti (solo per citarne alcune) più belle di sempre.

1000 Miglia

La rievocazione della gara fra vetture storiche raggiunge la sua 42esima edizione e partirà da Brescia per giungere a Roma, attraversando le città di Bergamo, Torino, Genova, Viareggio, Grosseto, Siena e Ferrara.

Milano Monza Motor Show - MiMo

Supercar, concept e prototipi unici sfrecciano per le strade di Milano durante una rassegna che vede la partecipazione di diverse case automobilistiche. L'evento offre l'opportunità anche di ammirare gli ultimi modelli lanciati sul mercato e di partecipare a talk e primi contatti incentrati sulla mobilità e mobilità elettrica.

EICMA

Il salone del moto e motociclo sarà anche quest'anno nei padiglioni di Rho Fiera, nei pressi di Milano, e regalerà l'opportunità di vedere tutte le maggiori novità dedicate al settore.