MiMo 2024 cancellato, si passa direttamente al 2025

L'attesa è quasi finita per gli appassionati di motori. Il Gran Premio di Formula 1 sta per fare il suo ritorno all'Autodromo Nazionale di Monza, ma non prima di un significativo lifting che promette di rivoluzionare l'aspetto e la funzionalità dello storico circuito. Con l'inizio dei lavori di ammodernamento agli albori del 2024, l'impatto sull'evento automobilistico è tangibile: il Milano Monza Motor Show si è visto costretto a posticipare la sua quarta edizione al 2025.

Il rinnovamento dell'autodromo non è l'unica novità che tiene banco. Il Milano Monza Motor Show, un appuntamento immancabile per gli appassionati del settore, ha stabilito le nuove date per la sua quarta edizione: si terrà dal 27 al 29 giugno 2025. Una decisione presa in seguito agli importanti lavori in corso a Monza, dimostrando l'adattabilità e la resilienza degli organizzatori nell'affrontare cambi di programma imprevisti.

Gli organizzatori hanno confermato che l'evento seguirà lo stesso format delle edizioni precedenti, catalizzando l'attenzione su esposizioni di nuove auto, premiere mondiali ed europee, oltre a test drive ed eventi dinamici direttamente sul tracciato dell'autodromo. Non mancheranno le parate e le sessioni di track day dedicate agli appassionati, così come la già celebre Indy Autonomous Challenge. Quest'ultimo, un evento unico nel suo genere, vedrà competere monoposto a guida autonoma, frutto della programmazione di studenti provenienti dalle più prestigiose università a livello globale. Nel 2023, è stato il team PoliMOVE del Politecnico di Milano a sbaragliare la concorrenza, conquistando il podio.

La conferenza stampa ufficiale per annunciare i dettagli della edizione 2025 del Milano Monza Motor Show si terrà durante un evento speciale denominato “10 anni al 2035, come si prepara l’industria automobilistica al rush finale”. L'evento, patrocinato da MiMo, avrà luogo il 28 giugno 2024 presso la splendida cornice della Villa Reale di Monza.