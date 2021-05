Ferrari 100% elettrica, il suo sarà un design mai visto prima

Come annunciato alcune settimane fa da John Elkann, la prima Ferrai 100% elettrica debutterà nel corso del 2025. Ebbene è inutile sottolineare quanto, soprattutto gli appassionati del settore, siano estremamente curiosi di scoprire quale sarà l’aspetto della prima auto totalmente elettrica del marchio. Per il momento, purtroppo, non ci sono molte informazioni in merito. Tuttavia, alcune piccole anticipazioni sono state rese note dal direttore del Centro Stile Ferrari, in occasione della mostra dedicata a Pininfarina. Dunque, Flavio Manzoni, in merito al design del veicolo full electric avrebbe affermato quanto segue:

Per uno stilista che lavora in un brand come questo il rapporto tra forme e innovazione è sempre fondamentale. È proprio quando ci troviamo di fronte a un’innovazione tecnologica dirompente che il design deve riuscire a cogliere questo cambiamento e attribuire una forma nuova.

Dunque, è evidente che l’auto elettrica del Cavallino sarà diversa rispetto al design che da sempre caratterizza i veicoli della casa italiana. Infatti, la produzione di un veicolo elettrificato potrebbe essere l’occasione per “dare una connotazione nuova e definire una forma che rifletta l’essenza del nuovo progetto”. Ciò “dovrebbe essere l’anelito di qualunque designer, in particolare di quelli che lavorano in Ferrari”.

A quanto pare, la casa automobilistica in questione – inoltre – sembra essersi messa a lavoro per cercare “materiali estremamente innovativi per quanto riguarda l’ecosostenibilità”. Così facendo, il marchio sarà pronto ad affrontare – nel migliore dei modi – il futuro, anche da questo punto di vista. Lo stesso Manzoni, sembra aver affermato che, tra non molto, “vedremo presto alcune vetture Ferrari che avranno questi contenuti”. Ovviamente, si presume che, sia le prestazioni che le specifiche tecniche del primo veicolo totalmente elettrico di Maranello, saranno incredibilmente straordinarie. Dunque, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprire quante più informazioni possibili su quella che sarà la prima auto 100% elettrica del marchio Ferrari.