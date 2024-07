Ferrari apre alle criptovalute in Europa, ora si accettano anche i Bitcoin

Ferrari apre le porte al mondo delle criptovalute. Dopo il progetto pilota avviato negli Stati Uniti nell'ottobre 2023, la Casa di Maranello ha annunciato che presto sarà possibile acquistare una nuova Ferrari utilizzando Bitcoin e altre valute digitali.

Questa mossa rappresenta un significativo passo avanti nell'adozione delle criptovalute nel settore automobilistico di lusso. Ferrari non ha ancora comunicato la data di inizio di questa nuova modalità di pagamento nei suoi concessionari, né ha specificato quali criptovalute saranno accettate oltre al Bitcoin.

Come funzionerà il pagamento in criptovalute?

Basandosi sull'esperienza negli USA, dove sono accettati Bitcoin ed Ethereum, Ferrari potrebbe adottare un sistema simile in Italia. La casa automobilistica non applicherà sovrattasse per i pagamenti in criptovalute e si affiderà a società specializzate per garantire la sicurezza delle transazioni, come BitPay.

Ferrari si affiderà a diverse società specializzate per garantire la sicurezza delle transazioni.

Per dare un'idea dei costi, una Ferrari 296 GTB, che ha un prezzo di 289.830 euro, equivarrebbe a circa 4,73 Bitcoin o 90,99 Ethereum, secondo i tassi di cambio attuali. È importante notare che questi valori possono fluttuare significativamente a causa della volatilità delle criptovalute.

Ferrari utilizzerà un sistema per convertire immediatamente le criptovalute in valuta corrente e verificare la provenienza dei fondi, assicurando così la trasparenza e la legalità delle transazioni.

L'impatto sul mercato

La scelta della Ferrari di accettare pagamenti in Bitcoin e altre criptovalute potrebbe avere un impatto significativo sull'intero mercato delle auto di lusso. Inoltre, questa mossa potrebbe attirare una nuova clientela: investitori in criptovalute che vedono in Ferrari non solo un simbolo di eleganza, ma anche un'opportunità di investimento concreta.

Per affrontare questa sfida, Ferrari ha collaborato con partner tecnologici che offrono soluzioni di conversione immediata, riducendo così l’impatto della volatilità. Tuttavia, le normative sulle criptovalute variano da paese a paese, e Ferrari dovrà destreggiarsi in un panorama legale complesso per garantire la conformità.