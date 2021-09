Ferrari collabora con i designer di iPhone per i modelli del futuro

Le collaborazioni nel campo dell’automotive sono sempre ad ampio raggio, basti pensare alle numerosissime partnership strette con brand di lusso e della moda. Ferrari ha concordato una partnership a lungo termine con LoveForm, l’azienda di design fondata dall’ex designer di iPhone Jony Ive.

L’operazione fa parte di un più ampio accordo che coinvolge anche Exor, la holding della famiglia Agnelli che detiene una quota di rilievo nell’azienda automobilistica italiana. Non sono stati forniti dettagli specifici su quali progetti LoveFrom sarà coinvolta. In una dichiarazione congiunta Ive e Newson, i due fondatori di LoveForm, hanno osservato che “come proprietari e collezionisti Ferrari, non potrebbero essere più entusiasti di collaborare con questa straordinaria azienda e in particolare con il team di progettazione guidato sapientemente da Flavio Manzoni”. Hanno aggiunto: “Vediamo alcune opportunità uniche ed entusiasmanti lavorando insieme, che crediamo produrranno un lavoro importante e prezioso”.

LoveFrom ha assunto una serie di altri ex designer Apple negli ultimi anni, compresi quelli con esperienza nelle interfacce utente e nei trackpad tattili del MacBook. È improbabile che LoveFrom lavorerà direttamente sul futuro design delle auto Ferrari, anche se potrebbe essere incaricato di aiutare a perfezionare l’interfaccia utente touchscreen della Ferrari.

Ive, 54 anni, è entrato in Apple nel 1992 e ha svolto ruoli chiave nella progettazione di iMac, iPod, iPhone e iPad, oltre a lavorare sul sistema operativo iOS. Newson, 57 anni, è approdato in Apple nel 2014 e ha lavorato per diverse aziende, tra cui la progettazione di sedili per compagnie aeree di classe business per Qantas, prima di entrare in Apple nel 2014 per lavorare sull’Apple Watch.

In particolare, Newson ha lavorato con Ghia per progettare la concept car Ford 021C nel 1999. Possiede anche un certo numero di auto d’epoca e ha regolarmente partecipato alla Mille Miglia. Sia Ive che Newson hanno lavorato in Apple durante il periodo iniziale di sviluppo della Apple Car. Sebbene LoveFrom sia stata fondata nel 2019, le dichiarazioni rilasciate in pubblico sono davvero limitate e l’azienda ha sempre lavorato sotto i radar.