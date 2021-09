Ferrari: una nuova esclusiva one-off su base LaFerrari in arrivo

Sembra che i rumor sul marchio di Maranello siano senza sosta; mentre nella giornata di ieri sono state pubblicate le prime informazioni riguardanti la trasformazione dell’attuale V12, oggi trapelano quelle che sembrano essere le prime indiscrezioni sulla futura hypercar esclusiva e in tiratura limitata.

Alcuni utenti del forum Ferrari Chat, tra cui il noto “Marcel Massini”, affermano che questa nuova vettura avrà la stessa monoscocca in fibra di carbonio della LaFerrari, condividerà il layout a motore centrale e utilizzerà il V12 aspirato da 6,5 ​​litri della 812 Competizione, anche se modificato per produrre più potenza. In altre parole, potremmo trovare una potentissima V12 solo non abbinata ad un’unità ibrida ma interamente endotermica; una scelta anacronistica per un marchio che, ormai da diversi mesi, ha abbracciato i propulsori ibridi.

Carscoops

Inoltre, alcuni rapporti suggeriscono che l’auto utilizzerà una trasmissione a doppia frizione e otto rapporti, con trazione esclusivamente sull’asse posteriore. Poche le informazioni riguardanti il design anche se si prevede qualcosa ispirato alla splendida 330 P4 del 1967, una delle Ferrari più iconiche. Resta inteso che quest’ultima one-off sarà presentata alle Finali Mondiali che si terranno al Mugello dal 16 al 22 novembre 2021. Nessuna informazione sul prezzo anche se è facile ipotizzare un valore stellare superiore ai 2 milioni di euro: non ci rimane che attendere.