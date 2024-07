Fiat Panda è la più venduta, ma Dacia Sandero si avvicina sempre di più

Stando alle statistiche di giugno 2024 sulle immatricolazioni in Italia, la capolista Fiat Panda ha sempre meno distacco sulla seconda classificata, la popolarissima Dacia Sandero. La nostra Panda sta subendo la concorrenza della compatta franco-rumena che conferma il suo momento d'oro con dei numeri importanti. Tuttavia va specificato che si parla di numeri calcolati mese su mese, quindi legati a fattori che possono variare. Anche fatta questa premessa, il risultato ottenuto dalla Sandero sembra indicativo di un trend che vede la supremazia della Panda sempre più in bilico.

Stando ai dati di giugno ci sono state 10.610 immatricolazioni per la Fiat Panda e 7.650 per la Dacia Sandero, cresciuta del 68% su base annua a fronte di un +54% della rivale made in Italy. Questi numeri, per quanto positivi in entrambi i casi, mostrano chiaramente un netto avvicinamento della Sendero.

Le auto più popolari di giugno 2024

La Panda e la Sendero non sono le uniche auto che vendono bene in Italia. La francesina Citroen C3 è in netto aumento e si posiziona al terzo posto sia nella classifica mensile relativa a giugno sia in quella semestrale. Ma andiamo a vedere la classifica delle auto più vendute di giugno 2024.

Fiat Panda: 10.610 Dacia Sandero: 7.650 Citroen C3: 4.676 Renault Clio: 4.453 Fiat 500: 4.254 Lancia Ypsilon: 4.149 Jeep Avenger: 3.923 Renault Captur: 3.546 Toyota Yaris Cross: 3.322 Tesla Model 3: 3.282

Se teniamo conto dei dati relativi al primo semestre del 2024, la Dacia Sandero è seconda con 33.817 immatricolazioni e la Fiat Panda prima con 64.050 unità. In sostanza la Panda ha una quota del 52% e fa segnare un incremento dell'1% rispetto al 51% dei primi sei mesi del 2023. Se invece si guarda al mercato europeo, la Dacia Sandero è prima con 116.922 esemplari venduti da inizio 2024 e a seguire troviamo la Volkswagen Golf con 105.904 unità.

Perchè la Sandero è tanto popolare?

Tra i principali motivi della popolarità della Sandero c'è senza dubbio il prezzo. Le auto low cost ben accessoriate vengono generalmente preferite ai modelli più costosi della stessa categoria. Nel caso specifico, la Dacia Sandero Streetway Essential 1.0 SCe 65 CV a benzina ha un prezzo base di 13.250 euro, mentre la versione bifuel a GPL da 101 CV parte da 14.750 euro. In confronto, la Fiat Panda 1.0 Hybrid 70 CV costa minimo 15.900 euro.

Il divario di prezzo è ancora più evidente se si considerano i modelli in stile offroad. La Fiat Pandina ha un prezzo base di 18.900 euro contro i 15.300 euro della Dacia Sandero Stepway.

Dimensioni e motorizzazioni

Molti automobilisti preferiscono la Sandero anche per le sue dimensioni maggiori e lo spazio aggiuntivo nell'abitacolo e nel bagagliaio. Inoltre, la doppia alimentazione benzina/GPL rappresenta una delle migliori soluzioni per ridurre i costi di viaggio. Quasi l'80% dei clienti Sandero sceglie infatti la versione a GPL.

Fiat Panda Dacia Sandero Streetway Prezzo base 15.900 euro 13.250 euro Lunghezza 3,65 m 4,08 m Larghezza 1,64 m 1,84 m Altezza 1,55 m 1,49 m Passo 2,30 m 2,60 m Bagagliaio 225 l 328 l Motori 1.0 mild hybrid 70 CV 1.0 benzina 65 CV

1.0 turbo benzina 91 CV

1.0 turbo benzina/GPL 101 CV

Per vedere un'inversione di rotta dovremo attendere l'arrivo della Fiat Grande Panda, un'auto molto interessante che potrebbe cambiare le carte in tavola conquistando una fetta di mercato importante.