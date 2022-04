Il futuro della Fiat Panda non sarà in Italia. La segmento A del marchio italiano, le cui vendite sono quasi integralmente collegate al mercato del nostro Paese, è attualmente prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco. L’attuale generazione di Panda resterà in produzione fino al 2025-2026. Successivamente, toccherà ad una nuova generazione che, in versione elettrica, potrebbe debuttare anche prima della fine della produzione della Panda benzina.

Sul nuovo progetto c’è, al momento, una certezza. La nuova generazione di Fiat Panda non sarà prodotta in Italia. Gli stabilimenti italiani si concentreranno su modelli premium e, al netto della 500 Elettrica, di segmenti più alti (a partire dal segmento C). Per la Panda, quindi, non ci sarà posto in Italia.

Tra le ipotesi sul tavolo c’è la possibilità di registrare la partenza della produzione della Panda nello stabilimento Stellantis di Kragujevac, in Serbia. Il sito viene utilizzato per produrre la 500L, oramai a fine carriera, e sarebbe la base di partenza ideale per la nuova Panda. Secondo media locali, il futuro dello stabilimento di Kragujevac sarà annunciato il 28 aprile. Ci sono anche altre ipotesi per il futuro della Panda, con vari stabilimenti dell’est Europa pronti a farsi carico della produzione.

Ricordiamo che, stando alle prime informazioni, la nuova Fiat Panda riprenderà il design della Centoventi Concept, svelata da Fiat 3 anni fa. Da notare, inoltre, che il modello crescerà di dimensioni, diventando una segmento B e, quindi, proponendo una lunghezza di oltre 4 metri. Ne sapremo di più, di certo, nel corso delle prossime settimane.