Ford, arriva in Italia la Mustang Mach-E GT

Dopo l’ottimo debutto che ha visto la Mustang Mach-E scalare molto in fretta le classifiche di vendita delle auto elettriche, Ford è pronta a far debuttare in Italia la nuova Mustang Mach-E GT, versione sportiva del SUV elettrico che ha generato tante polemiche a causa dello storico nome scelto.

La nuova proposta del marchio americano si guadagna la dicitura “GT” grazie a dati tecnici di tutto rispetto: la nuova Ford Mustang Mach-E GT è in grado di scattare da 0 a 100 km 3,7 secondi grazie ai 358 kW di potenza e agli 860 Nm di coppia erogati dal motore elettrico, ed è limitata a 200 km/h di velocità massima. Il tutto è alimentato da una batteria LG Chem da 88 kWh sfruttabili, sufficiente a percorrere poco più di 400 km con una sola carica.

Il processo di ricarica può avvenire in corrente alternata a 11 kW o in corrente continua a 150 kW; in questo caso sarà possibile caricare 97 km di autonomia in soli 10 minuti, mentre la ricarica dal 10% all’80% avverrà in soli 45 minuti.

Anche esteticamente la nuova Ford Mustang Mach-E GT si distingue dai modelli standard: l’auto è dotata di un nuovo paraurti sportivo con prese d’aria più ampie, di uno spoiler posteriore più pronunciato e di nuovi cerchi da 20 pollici disegnati per mettere in mostra le pinze Brembo. All’interno troviamo sedili sportivi Sport Performance e un rivestimento in pelle impreziosito dal logo “GT” sul bracciolo anteriore. La tecnologia a bordo non manca, con due schermi – uno da 10.2 pollici, l’altro da 15.5 pollici posizionato in verticale – e un sistema compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay, il tutto con possibilità di aggiornamenti OTA.

La nuova modalità di guida “Untamed Plus” assicura prestazioni ancora più alte, andando a modificare il controllo della ripartizione della coppia e la risposta del pedale del freno, oltre al comportamento delle sospensioni che sono state aggiornate con nuovi ammortizzatori magnetoreologici.

Nella versione più completa e ricca, la nuova Ford Mustang Mach-E GT è proposta al prezzo di 74.500 €, mentre la gamma Mach-E parte da 49.000 €.