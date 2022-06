Il CEO di Ford, Jim Farley, ipotizza che grandi cambiamenti arriveranno nei prossimi anni per il settore automobilistico soprattutto nel modello di vendita delle auto. In una recente intervista, ha dichiarato che le vendite diventeranno progressivamente sempre più online con ritiri e consegne direttamente al domicilio del cliente. Il numero uno del marchio ha elogiato Tesla e le case automobilistiche cinesi per il loro approccio alle vendite e per le stategie pubblicitarie in atto. Tesla, come sappiamo, non ha mai realizzato campagne pubblicitarie in merito ottenendo, ugualmente, un ottimo successo.

Farley, a questo proposito, ha dichiarato di essere particolarmente contrario alla pubblicità, sottolineando il fatto che le vendite e le prenotazioni per F-150 Lightning e Mustang Mach-E sono avvenute senza problemi anche con un investimento pubblicitario più che contenuto, avvalendosi pertanto principalmente dei social e del passaparola. “Il nostro modello è incasinato“, ha dichiarato Farley. “Spendiamo $ 600 o $ 700 sul veicolo per promuoverlo e non spendiamo per l’esperienza del cliente“. Per rimediare a questo incoveniente, l’azienda si concentrerà maggiormente sul fornire ai clienti una buona esperienza aiutandoli attraverso aggiornamenti software, fornendo dettagli gratuiti e offrendo altri servizi.

Il successo di tutta la strategia sarà legata tuttavia anche al prezzo delle auto elettriche, in particolare delle loro batterie, e alla presenza di una gamma più che variegata capace di soddisfare le esigenze di tutti gli acquirenti. Nonostante le intenzioni del mercato, per Farley resteranno ugualmente in commercio anche soluzioni a combustione per assicurarsi di poter continuare a servire una base di clienti che genera enormi profitti per ora. Per questo motivo il marchio statunitense sta rivedendo quasi ogni aspetto della sua attività ristrutturando l’organigramma della società, suddividendola in tre unità: Ford Pro per i clienti commerciali, Ford Blue per i truck e i SUV a benzina, e Ford Model E per i veicoli elettrici.