Il mercato automobilistico sta cambiando molto rapidamente e oggi le auto sono sempre più simili a computer su ruote; questa strada ha cominciato a segnarla Tesla diversi anni fa, per lungo tempo è stata l’unica casa a investire in questo tipo di avanzamento tecnologico ma oggi tutte le aziende interessate a competere sul mercato della mobilità elettrica stanno cercando di adeguarsi. Tra queste c’è anche Ford, che ha quasi completato i lavori sul suo pick-up elettrico F-150 Lightning che, a giudicare da una breve clip pubblicata su LinkedIn dal vicepresidente di Ford Global EV Darren Palmer, avrebbe anche la capacità di riprodurre videogiochi sul display touchscreen.

“Ci sono dei giochi carini sul nuovo F-150 Lightning. Ai miei figli piace molto questo aspetto, durante i test finali..” è stato il commento che Palmer ha pubblicato insieme al video, a conferma di quanto mostrato.

Certo non si tratta di The Witcher 3 o di Cyberpunk 2077, ma è comunque un buon inizio.; come potete vedere dal video, per giocare si utilizza la rotella posta sotto al grande display touchscreen dedicato al sistema di infotainment – un dettaglio molto importante, quello di avere dei comandi fisici, perché di questi tempi si cerca di sostituire tutto con superfici touchscreen, che però risultano un po’ più scomodi da utilizzare in certe situazioni, specialmente mentre si sta guidando.

Ovviamente speriamo che Ford abbia ragionato anche in termini di sicurezza, così da evitare che questi giochi possano essere avviati in un momento non adatto; Tesla stessa ha dovuto rilasciare diversi aggiornamenti over-the-air per impedire alle auto di riprodurre i videogiochi durante la guida – inizialmente il sistema era pensato per permettere al passeggero di guidare, ma era fin troppo facile per il conducente ingannare l’auto al fine di giocare mentre si guida.

Il nuovo Ford F-150 Lightning promette di sconvolgere il mercato dei pick-up negli Stati Uniti, dove questo tipo di veicolo è molto apprezzato; di seguito vi riportiamo un video che racconta tutte le caratteristiche principali dell’auto.