Ford ha perso 130mila dollari per ogni elettrica venduta, divisione elettriche a rischio?

L'industria automobilistica sta attraversando una notevole ristrutturazione, con una spinta crescente verso la transizione energetica, in particolar modo verso la mobilità elettrica. In questo panorama, le performance finanziarie di Ford, uno dei colossi del settore, assumono un rilievo particolare, mostrando sfide e opportunità in corso.

L'ultimo report finanziario di Ford per il primo trimestre del 2024 evidenzia un panorama contrastante in cui alcuni segmenti dell'azienda stanno consolidando, mentre altri stanno affrontando difficoltà significative. L'azienda ha riportato un utile netto di 1,3 miliardi di dollari in questo periodo, un risultato positivo sostenuto in particolar modo dal successo della divisione Ford Pro e dai solidi introiti generati dai veicoli a motore a combustione interna, che hanno contribuito per 3 miliardi di dollari.

Tuttavia, non tutti i segmenti hanno performato altrettanto bene. La divisione dedicata ai veicoli elettrici ha incontrato ostacoli finanziari, con perdite che hanno raggiunto 1,3 miliardi di dollari nel solo primo trimestre, raddoppiando il deficit rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Una profonda analisi delle cifre rivela che Ford ha subito una perdita di 130mila dollari per ogni veicolo elettrico consegnato in questo intervallo di tempo, a fronte di circa 10.000 unità vendute. Questo confronto drastico è ancor più evidente se confrontato con la divisione Ford Pro, che ha realizzato un guadagno di 7.300 dollari per ogni veicolo venduto, di cui 400mila unità, e Ford Blue, che ha ottenuto 1.400 dollari di profitto per ciascuno dei 600mila veicoli commerciati.

L'amministrazione di Ford ha attribuito le difficoltà finanziarie della sua divisione elettrica a diversi fattori, compresa una “pressione sui prezzi nel settore”. Tale pressione è esercitata dalla concorrenza sempre più intensa, soprattutto da parte di altri produttori di veicoli elettrici come Tesla, che hanno compiuto movimenti audaci come significative riduzioni di prezzo sui loro modelli. Di fronte a tali sfide, Ford si trova in una posizione difficile. L'azienda si potrebbe vedere costretta a tagliare ulteriormente i prezzi dei suoi veicoli elettrici per rimanere competitiva, ma questa strategia potrebbe aggravare le perdite finanziarie già sostanziali.

La sfida per Ford, così come per altri produttori tradizionali che cercano di fare la transizione verso la mobilità elettrica, non è solamente tecnologica o produttiva, ma anche strategica e finanziaria. Il successo a lungo termine dipenderà dalla capacità dell'azienda di innovare, ottimizzare i costi e rispondere agilmente alle tendenze del mercato, garantendo al contempo che la transizione alla mobilità elettrica sia gestita in modo da preservare e possibilmente migliorare la propria posizione nel settore automobilistico.