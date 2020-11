Ford Mustang Mach-E, un crossover elettrico in arrivo nel 2021

Ford sta lavorando duramente per farsi spazio sul mercato delle auto elettriche, e oltre al tanto atteso pick-up Ford F-150 in versione elettrica, la casa di Detroit sta lavorando anche a una nuova Mustang, chiamata Mach-E.

La nuova Mach-E è un crossover completamente elettrico, e a giudicare dalle ultime informazioni trapelate in rete, sembra essere già in fase avanzata di progettazione, tanto che un primo prototipo sembra essere già stato affidato a Bill Ford, Executive Chairman della casa di Detroit.

Secondo quanto riporta il Detroit Free Press, Bill – un noto amante delle Mustang – avrebbe ricevuto un prestito l’auto da parte dei team che stanno sviluppando l’auto, per testarla e avere un suo parere, ma al momento di restituirla avrebbe chiesto un’estensione del prestito. Hau Thai-Tang, capo della sezione sviluppo prodotti di Ford, ha affermato che ci è voluto molto tempo a convincere Bill Ford a restituire l’auto.

Il CEO di Ford, Jim Farley, sembra essere entusiasta della nuova Mach-E, così come degli altri progetti elettrici di Ford. Secondo lui, la Mach-E sconvolgerà il mercato andando a competere direttamente con la Tesla Model Y, offrendo però l’inconfondibile stile di cui solo le Mustang sono capaci.

“Per me, la Mach-E è la prima vera competitor di Tesla. Ha l’arroganza di Detroit. E’ una Mustang, Tesla non è una Mustang.”

Ford si prepara a lanciare la Mach-E nel 2021, per il momento in quantità limitate: 50.000 unità per il primo anno di produzione, così da dare tempo alla compagnia di risolvere problemi tecnici che inevitabilmente sorgeranno dopo il rilascio. Ci sarà tempo, in futuro, per produzioni da centinaia di migliaia di pezzi all’anno.

Mustang Mach-E delivers three unique drive experiences ... Whisper, Engage and Unbridled ... each offering finely tuned driving dynamics packaged with a unique sensory experience to make driving even more enjoyable.

La Ford Mustang Mach-E avrà un prezzo di partenza di 43.995 $, con un range EPA di circa 300 miglia.