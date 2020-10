Ford si prepara al rilascio del primo Transit elettrico

Ford ha confermato l’intenzione di rilasciare sul mercato un Transit in versione elettrica nel mese di novembre; inizialmente il Transit era stato annunciato nel mese di aprile, e la compagnia aveva previsto l’arrivo sul mercato europeo nel 2021. Il rilascio sul mercato US, come confermato dal Chief Executive Jim Farley, è proprio dietro l’angolo.

“La parola ‘lavoro’ è cuore della nostra attività; questi veicoli elettrici sono davvero pensati per chi lavora, grazie a incredibili capacità e servizi digitali unici, oltre a funzionalità over-the-air che miglioreranno la produttività dei nostri clienti. Siamo convinti che il potenziale mercato per veicoli commerciali completamente elettrici – con van e pick-up che rappresentano la più grossa fetta di mercato – sia enorme, e lo stiamo puntando senza esitazione.”

Ford realizza il Transit elettrico negli stati Uniti, insieme all’altro mezzo elettrico previsto dalla casa dell’ovale blu, il pick-up F-150. Da qui al 2022, Ford prevede un investimento di 11.5 miliardi di dollari.

Parlando dei due mezzi elettrici previsti, il CEO di Ford ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“I veicoli commerciali sono una componente fondamentale del nostro processo di conversione all’elettrico. Come leader del settore, stiamo accelerando il più possibile i nostri piani, così da creare soluzioni che possano aiutare le imprese a lavorare meglio; lo stiamo facendo con i nuovi Transit e F-150 interamente elettrici. Il nuovo Ford Transit non è un semplice furgone elettrico, è un prodotto digitale progettato e sviluppato per dare una nuova spinta alle flotte di veicoli commerciali.”

Per quanto riguarda l’F-150 invece, pare che la prima versione elettrica sia slittata al 2022, perdendo quindi la finestra di mercato del 2021 durante il quale saranno rilasciati – in teoria – mezzi in diretta competizione come il Cybertruck di Tesla o il nuovo Hummer elettrico. Sempre che anche queste realtà non abbiano difficoltà a rispettare la tabella di marcia a causa della pandemia.