Ford ha scelto il Goodwood Festival of Speed 2022 per svelare il suo nuovissimo SuperVan realizzato da Ford Pro; grazie alle tecnologie di trazione elettrica sviluppate negli ultimi anni, Ford è riuscita a dare vita a questo incredibile furgoncino dalla potenza fuori di testa – una batteria raffreddata a liquido da 50 kWh, ben 2000 cavalli elettrici, sufficienti a spingere il furgone da 0 a 100 in meno di 2 secondi.

Ford SuperVan è una tradizione che risale ormai al 1971: all’epoca il motore era centrale e proveniva dalla Ford GT40, negli anni il progetto si è affinato sempre più, con la versione Mk3 che arrivò addirittura ad essere alimentata dal motore Cosworth HB da 650 cavalli, lo stesso che all’epoca si usava sulle auto di Formula 1.

“Ford Pro si occupa di accelerare la produttività dei nostri clienti, per questo abbiamo pensato alla possibilità di creare un nuovo SuperVan elettrico che dimostri tutte le potenzialità dell’elettrificazione e della connettività”, ha dichiarato Hans Schep, General Manager di Ford Pro Europa. “Questo incredibile veicolo dimostrativo porta l’ingegneria avanzata e l’aspetto distintivo di E-Transit Custom a un livello completamente nuovo ed è la prova tangibile delle potenzialità dell’ecosistema di servizi connessi di Ford Pro”.

Basato sul pianale del nuovo E-Transit, il nuovo Ford SuperVan dispone di un telaio in acciaio e carrozzeria realizzata in materiale composito molto leggero. Il fondo del pianale ospita la batteria, così da migliorare la distribuzione dei pesi e grazie al caricatore rapido installato si può riportare la batteria al 100% in circa 45 minuti.

I 2000 cavalli di potenza sono ottenuti grazie a 4 motori elettrici che creano anche un sistema di trazione integrale, che supporta il SuperVan nelle sue accelerazioni pazzesche.

Non manca anche lo spazio di carico, come è giusto che sia su un furgone, e nemmeno la tecnologia a bordo: Ford ha integrato il suo sistema SYNC, da utilizzare tramite lo schermo touchscreen installato sulla plancia – è derivato dalla Mustang Mach-E, e permette di gestire in profondità tutti gli aspetti tecnici di questo incredibile furgone. Tra le varie funzioni, SYNC permette anche di scegliere tra le varie modalità di guida disponibili: Road, Track, Drag, Drift e Rally – tutti nomi che si spiegano da soli.