Foxconn e Stellantis, insieme per auto elettriche avanzate

Il colosso di Taiwan, divenuto famoso anche per la collaborazione con Apple, si unirà in una joint venture con il gruppo italo-francese Stellantis. L’accordo era nell’aria da diversi mesi e oggi finalmente è previsto il comunicato stampa che definirà in dettaglio tutti gli aspetti del piano strategico. Nella giornata odierna sarà il numero uno di Stellantis, Carlos Tavares, a parlare direttamente con il presidente di Foxconn, Young Liu.

Già lo scorso anno, FCA e Foxconn, stavano valutando la possibilità di creare una joint venture per la costruzione di auto elettriche tecnologicamente avanzate dedicate al territorio cinese. La partnership avrebbe permesso a FCA di guadagnare importanti quote di mercato e al colosso tecnologico di sbarcare finalmente nel campo dell’automotive, più in particolare nel segmento delle auto elettriche.

Con la creazione di Stellantis e trattative sono andate per le lunghe e solo ora abbiamo la conferma della nuova partnership. Al momento non è chiaro se l’accordo sarà limitato al territorio asiatico o sarà esteso su scala globale; di certo, se dovesse accadere, Stellantis potrebbe beneficiare di una tecnologia di bordo estremamente avanzata e superiore, probabilmente, a quella dei principali competitor. Inoltre, Foxconn, potrebbe aggredire altri mercati e mettere a disposizione le proprie competenze anche ad altri costruttori, con importanti vantaggi economici.

Va ricordato che Foxconn ha annunciato una piattaforma “open source” per le auto elettriche; si tratta di un’architettura che comprende hardware e software dedicati e, in futuro, prevede lo sviluppo delle batterie a stato solido capaci di assicurare prestazioni nettamente superiori.

Senza voler necessariamente cavalcare l’onda del momento, è doveroso ricordare che Foxconn è strettamente legata ad Apple ed è al lavoro per creare una fabbrica in USA e diventare presto un importante fornitore di componenti per i produttori a stelle e strisce. Non è da escludere che in futuro si possa vedere finalmente la tanto chiacchierata Apple Car, magari prodotta direttamente da Stellantis sotto direttive di Apple. L’accordo con Foxconn potrebbe inoltre limitare la crisi dei semiconduttori che, come sappiamo, ha colpito praticamente tutti i costruttori di automobili: Stellantis potrebbe riuscire ad ottenere più facilmente delle quote di mercato ed evitare di dover limitare la propria offerta.

Nella giornata di ieri, il titolo di Stellantis in Piazza Affari ha guadagnato diversi punti percentuali. Non ci rimane che attendere l’ufficialità dell’accordo che arriverà nelle prossime ore.