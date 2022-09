Free Now e Edison hanno deciso di stringere una partnership con l’obiettivo di offrire nuove e convenienti soluzioni di mobilità elettrica ai tassisti. Ad ufficializzare la notizia sono le due società, le stesse che si impegneranno per offrire soluzioni di ricarica inevitabilmente più economiche di quelle attuali.

Non a caso, la collaborazione tra Free Now e Edison consentirà di effettuare un rifornimento a basso costo sia a casa, grazie all’utilizzo di una wallbox fornita e installata direttamente Edison Energia, che facendo rifornimento di energia presso le colonnine pubbliche utilizzando l’app Edison Plug&Go.

Lavorando assieme ad Edison, siamo in grado di supportare i nostri tassisti e le città italiane a prendersi cura del nostro pianeta, e i cittadini avranno un’alternativa efficiente ed ecologica per i loro spostamenti, che ridurrà il loro impatto sull’ambiente, ha dichiarato Umberto Javarone, general manager italiano della società.

Come confermato dalla società Free Now, l’obiettivo principale è quello di ridurre significativamente il costo delle componenti energetiche per i propri tassisti partner, tramite un’offerta dedicata che mantiene bassi i costi di gestione.

Con Edison Plug&Go siamo in grado di garantire un servizio completo con un significativo risparmio per l’acquisto e l’installazione della wallbox presso il proprio domicilio. Un’opportunità che siamo certi verrà accolta con favore dai tassisti di Free Now, ha aggiunto Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.

A ciò si affiancherà l’impegno di Edison Energia nel fornire elettricità completamente green, l’installazione della wallbox e un’app per il monitoraggio della ricarica e un voucher per i servizi Edison Risolve dedicati alla casa.