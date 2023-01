Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio conquista il premio “Best Performance Car for Thrills” ai What Car? Awards 2023. Per il secondo anno di fila il prestigioso riconoscimento viene vinto dalla Giulia Quadrifoglio grazie alle sue prestazioni e all’esperienza di guida che è in grado di offrire.

Mentre alcune auto ad alte prestazioni cercano di bilanciare prestazioni, costi di gestione e praticità. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio cerca spudoratamente una cosa più di ogni altra: il sorriso a ogni chilometro. Gran parte del suo fascino è costituito dal suo motore V6 da 2,9 litri, che regala un sound inebriante, soprattutto in modalità Race. La maneggevolezza della Quadrifoglio rappresenta qualcosa di speciale, con un’agilità sorprendente e un bilanciamento naturale che consente di esplorare i suoi limiti con fiducia, commenta Steve Huntingford, editore a What Car?.

Non a caso, la Giulia Quadrifoglio si aggiudica il premio in un momento del tutto importante dato che presto dovrebbe debuttare il suo restyling. Tuttavia, ad essere premiata Ai What Car? Awards 2023 è stata anche la 500 elettrica che si aggiudica due riconoscimenti: il “best small electric car for the city” e “best convertible for value”, andando ad ampliare la serie di premi internazionali vinti finora e diventando, dunque, il modello Fiat più premiato di sempre.

Per il premio “Best Performance Car for Thrills” della Giulia non sono mancate le parole del Direttore Alfa Romeo UK, Julie David, che ha dichiarato: