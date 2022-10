Ormai sono mesi che vi raccontiamo del GMC Hummer EV, il primo Hummer 100% elettrico progettato e realizzato da General Motors; si tratta di un veicolo pazzesco, con un’enorme quantità di tecnologia integrata in tutte le parti dell’auto, anche quelle più insospettabili come i fari posteriori.

In questi giorni è circolata su Facebook la storia del proprietario di un Hummer EV a cui sarebbero stati chiesti 4040 $ per sostituire un singolo faro posteriore sul suo pick-up elettrico – curiosamente si tratta dello stesso faro che ha obbligato GMC ad avviare la sua prima campagna di richiamo per l’Hummer EV, anche se in questo caso specifico si tratta di un danno fisico, causato dal proprietario e quindi non coperto dalla garanzia.

Insospettiti dalla quotazione così alta – per di più relativa al solo pezzo di ricambio, senza manodopera inclusa – alcune redazioni americane hanno contattato, in incognito, dei rivenditori GMC per capire quale sia il prezzo di listino del faro posteriore di ricambio: la risposta è arrivata pronta e precisa, 3045,48 $ per faro, più la manodopera e probabilmente anche le tasse statali.

A una prima occhiata, ci si rende subito conto della differenza di circa 1000$ tra il prezzo di listino originale del faro e il preventivo ricevuto dal proprietario protagonista di questa storia, e questo grave problema della speculazione che i rivenditori fanno sui pezzi di ricambio (o in generale sugli interventi di manutenzione) affligge ormai da qualche anno il mercato dell’auto – tanto da costringere Ford a prendere misure drastiche.

Pur affidandosi a un’officina GMC più onesta, il prezzo per il pezzo di ricambio in sé non è particolarmente allettante: più di 3000 $ per un singolo faro è una cifra che non molte persone spenderebbero a cuor leggero, nemmeno chi possiede un Hummer EV il cui prezzo di partenza è fissato a circa 80.000 $ per la versione più economica. La verità è che la tecnologia integrata nell’auto è molto avanzata, e anche volendosi dedicare a un po’ di fai da te risparmiare è praticamente impossibile: acquistando singolarmente i pezzi necessari a costruirsi il proprio faro identico all’originale si vanno a spendere quasi 7000 $ – a quel punto tanto vale andare in officina e farlo fare dai meccanici della compagnia.

Fintanto che la produzione di questi fari non riuscirà ad aumentare, il prezzo non potrà che restare esorbitante; per evitare guai basterà stare attenti durante le fasi di retromarcia, che non dovrebbe essere particolarmente difficile considerato che GMC Hummer EV può vantare ben 9 videocamere installate intorno all’auto.