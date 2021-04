Grande successo di prenotazioni per la nuova Kia EV6

E’ iniziata molto bene la vita della elettrica Kia EV6, che similarmente a quanto ottenuto dalla rivale Hyundai Ioniq, ha raccolto un gran numero di pre-ordini online nel mercato di casa, in Corea del Sud.

Nelle prime 24 ore dall’apertura dei pre-ordini, Kia ha raccolto ben 21,000 prenotazioni soltanto in Corea del Sud, ripetendo l’exploit ottenuto dalla Hyundai Ioniq che nelle prime 24 ore ha raccolto 23,760 prenotazioni.

Ora è il turno dell’Europa: per il momento non abbiamo informazioni ufficiali in merito agli ordini ricevuti da Kia nel vecchio continente, ma se il trend dovesse seguire quello visto in Corea, le cifre potrebbero essere davvero interessanti. In appena una settimana, la Hyundai Ioniq ha raccolto ben 236,000 prenotazioni, e non c’è motivo per cui anche la EV6 non possa essere altrettanto apprezzata.

In Europa è possibile fare una prenotazione per la EV6 versando una caparra di 100 € a Kia; la possibilità di ordinare effettivamente l’auto non arriverà prima del mese di maggio invece, mentre le consegne inizieranno a settembre. Le versioni della EV6 prevista da Kia per il vecchio continente sono 3: abbiamo una versione entry level, una versione GT-line e una versione GT. Prenotando una di queste 3 versioni entro il 30 aprile, e formalizzando l’ordine entro il 31 dicembre, si riceverà la possibilità di accedere gratuitamente per un anno alla rete di ricarica KiaCharge, che dispone di 210,000 colonnine di ricarica in tutto il continente.

Vista la scheda tecnica sorprendente della nuova Kia EV6, non ci stupisce che abbia raccolto così tanti consensi: la nuova elettrica coreana è al top della categoria per quanto riguarda accelerazione – fa da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi – e per sistema di ricarica, che grazie a un circuito a 800 V permette di caricare la batteria fino all’80% in appena 20 minuti di tempo. In soli 5 minuti di carica è possibile aggiungere 100 km di autonomia, un aspetto importantissimo quando mancano pochi chilometri alla destinazione.