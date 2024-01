Guidare una "vera" auto con il DualSense, Sony mostra che è possibile

Sony Honda Mobility ha presentato al CES 2024 una versione aggiornata del prototipo Afeela. La berlina elettrica mostra varie modifiche, avvicinandosi maggiormente all'aspetto di produzione. Le principali modifiche esterne includono un nuovo stile frontale con un paraurti ridisegnato, una striscia nera sportiva sulla fascia inferiore e elementi illuminati come badge, barra luminosa e fari avvolgenti.

La parte posteriore è caratterizzata da un paraurti più grande e uno spoiler posteriore attivo, con un cofano del bagagliaio che mantiene un design attraente. L'abitacolo dell'Afeela ha subito diverse revisioni, mantenendo elementi come il volante a cloche e uno schermo largo sulla fascia superiore, ma presentando una console centrale più ampia con doppi pad di ricarica wireless e altri aggiornamenti.

I progressi tecnologici sono stati evidenziati durante l'inaugurazione, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) per i sistemi di assistenza alla guida. L'IA lavorerà con dispositivi di rilevamento per le funzioni ADAS, utilizzando il Vision Transformer per il riconoscimento delle immagini nella pianificazione del percorso. Un sistema di ridondanza garantirà la sicurezza, con l'impiego di chip ad alte prestazioni di Qualcomm.

Per quanto riguarda l'intrattenimento, Sony Honda Mobility ha collaborato con Epic Games per creare display immersivi in grado di simulare condizioni ambientali esterne. Questo utilizza il motore di gioco Unreal Engine 5.3. La partnership con Polyphony Digital vedrà l'introduzione dell'Afeela in Gran Turismo 7 entro la fine dell'anno. Inoltre, la collaborazione con Microsoft mira a sviluppare un "agente personale conversazionale" basato sul software Azure OpenAI.

L'Afeela è equipaggiata con motori sincroni interni a magneti permanenti sugli assi anteriore e posteriore, con una potenza totale di 482 CV. Il pacco batteria agli ioni di litio da 91 kWh può essere caricato a velocità fino a 150 kW. Mentre le dimensioni del veicolo sono leggermente cresciute fino a quasi 5 metri di lunghezza, altre specifiche, come l'autonomia, non sono state ancora divulgate. Sony Honda Mobility sembra essere orientata a guidare il settore degli assistenti digitali sofisticati, con partnership significative e innovazioni tecnologiche. Forse proprio per questo motivo, Yasuhide Mizuno, CEO di Sony Honda Mobility Inc., è salito sul palco guidando l'auto direttamente con un controller PS5; un approccio davvero curioso ed esclusivo.