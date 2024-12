Honda è al lavoro su di un nuovo SUV elettrico

Honda svelerà due nuovi prototipi elettrici al CES 2024 di Las Vegas il 7 gennaio. Si tratta di un SUV crossover e una berlina wedge-shaped, che andranno in produzione nel 2026 come parte della nuova lineup Honda 0 Series.

I due veicoli rappresentano il prossimo passo di Honda verso l'elettrificazione completa della sua gamma. Il SUV, mostrato per la prima volta in un teaser, ha un design squadrato che promette ampi spazi interni. Presenta una distintiva striscia LED a U sul retro e un paraurti posteriore pronunciato. La berlina invece riprende le linee del concept Saloon presentato lo scorso anno, con un look futuristico ispirato alla DeLorean DMC-12.

Oltre ai prototipi, Honda mostrerà al CES il suo nuovo sistema operativo proprietario per veicoli e le tecnologie di guida autonoma in fase di sviluppo. L'azienda introdurrà anche un nuovo servizio energetico che sarà lanciato in concomitanza con l'inizio della produzione dei modelli Honda 0 Series. La berlina di produzione derivata dal concept Saloon si posizionerà nel segmento premium, a un prezzo inferiore rispetto a Tesla Model S e Model X. Sarà prodotta dal 2026 nel nuovo hub Honda dedicato ai veicoli elettrici.

La strategia di elettrificazione di Honda prevede il lancio di diversi nuovi modelli nei prossimi anni: due crossover elettrici aggiuntivi, un SUV a tre file di sedili, due SUV più economici, una berlina compatta. Con questa offensiva di prodotto, Honda punta a recuperare il ritardo accumulato rispetto ad altri costruttori nel campo della mobilità elettrica, proponendo una gamma completa di veicoli a zero emissioni entro la fine del decennio.