Honda e-Drag, la concept che fa sognare gli appassionati di dragster

Grazie alle soluzioni tecniche offerte dalla Honda e, il veicolo è stato in grado di vincere il premio di World Urban Car dell’anno. Dunque, il successo ottenuto, ha inevitabilmente suscitato interesse in tutto il settore dell’automotive. La presenza di una trazione posteriore e la possibilità di effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h, sottolineano quanto – l’auto elettrica della casa automobilistica Honda – abbia un carattere decisamente aggressivo e in grado di garantire una guida tutt’altro che noiosa anche nei centri urbani. Ebbene, c’è chi ha intenzione di osare di più. Infatti, sembrano essere ormai insistenti le voci che annuncerebbero l’arrivo, dal Giappone, di un prototipo della Honda e mini dragster.

Uno degli aspetti principali, sulla quale la casa automobilistica sarebbe intervenuta, riguarda la consistente riduzione del peso del veicolo. Si tratta, ovviamente, uno dei punti dolenti inerenti le auto elettriche e che, evidentemente, l’azienda giapponese ha intenzione di risolvere per ottimizzare ulteriormente le prestazioni della concept Honda e-Drag. Per diminuire il peso del veicolo è stata realizzata la carrozzeria in carbonio. Inoltre, non mancano i cerchi da 17 pollici con pneumatici Slick e i vetri in Lexan. Sembrerebbe che la concept abbia anche le medesime sospensioni della Honda Civic.

Per quanto riguarda gli interni, la Honda e-Drag sembra essere sprovvista di tutte quelle componenti considerate non necessarie. Tuttavia, in mancanza di alcuni elementi, è stata installata una struttura tubolare in modo tale da rendere l’intero abitacolo più resistente. Per il momento, non sono state svelate informazioni in merito alla potenza e alla coppia del prototipo Honda e-Drag, anche se – sicuramente – saranno incrementate. Ovviamente, c’è da dire che si tratta di un progetto che potrebbe essere destinato a rimanere solamente “una idea accattivante”, ma difficilmente realizzabile. Anche se, la casa automobilistica giapponese, si è fatta spazio in una Drag Race partecipando con una Honda-e e sfidando altre piccole auto elettriche – quali la 500e e la Mini Cooper SE – molto interessanti.