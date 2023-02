Che fine faranno i motori endotermici? Esistono soluzioni tampone o passeremo tutti all’elettrico prima o poi? Sono queste le domande che più spesso riceviamo e ormai la risposta è sempre e solo una: l’Europa ha deciso e l’Italia, come altri Stati membri, rispetterà la data decisa quale stop alla vendita di auto a benzina e diesel. Con l’obiettivo di abbattere le emissioni di CO2, dal 2035 non sarà più possibile acquistarne (nuovi).

In molti sperano nell’arrivo dei famigerati e-Fuel, ovvero combustibili di nuova generazione prodotti al momento in volumi contenuti e pensati per neutralizzare l’anidride carbonica emessa bilanciandola con quella sottratta alla realizzazione. Porsche e Siemens Energy sono tra i principali “azionisti”, ma al momento l’Europa non si è espressa particolarmente a favore e solo entro il 2026 sapremo maggiori dettagli della loro eventuale sostenibilità. In rete, alcuni studi che abbiamo riportato, suggeriscono che gli e-Fuel potrebbero giungere in futuro solo per alcune specifiche auto o addirittura categorie (come il motorsport).

Mentre i biocarburanti? Eni, a questo proposito, ha avviato di recente la commercializzazione in Italia di HVOlution, ovvero un biodiesel prodotto da scarti vegetali che promette di ridurre drasticamente le emissioni.

Cos’è HVOlution

L’HVOlution di Eni, conosciuto ufficialmente come Hydrotreated vegetable oil (tradotto in italiano come olio vegetale idrotrattato), è un biocarburante composto al 100% da HVO puro. Rappresenta un gasolio rinnovabile prodotto da materie prime di scarto, residui vegetali e da oli generati da colture (non in competizione con la filiera alimentare).

Per ottenere questa miscela speciale, Eni ha siglato accordi e partnership mondiali in diversi Paesi dell’Africa, come Kenya, Mozambico e Congo. In queste aree, la società sta sviluppando una serie di agri-hub che serviranno per produrre parte del carburante che verrà successivamente trattato nelle raffinerie italiane. Prodotto a Gela, HVO non è un carburante a zero impronta carbonica ma si stima che potrebbe ridurre le emissioni di CO2 tra il 60 e il 90%.

Chi può usare HVOlution

Funziona in tutti i motori questo nuovo biodiesel o serve un motore nuovo? Rispondiamo subito alla domanda più quotata e attesa: è possibile utilizzarlo sulle auto di ultima generazione, vale a dire sui propulsori diesel Euro 5 e Euro 6. Allo stato attuale non c’è una vera e propria lista di compatibilità, ma possiamo anticipare che i propulsori del Gruppo VW di ultima generazione, dai 2 litri ai 4 litri V6 diesel, sono compatibili.

In aggiunta, anche i motori diesel di Stellantis (ex-PSA) adottati su Citroen e Peugeot sono compatibili e ci riserviamo di tornare più avanti, con maggiori informazioni, su questi aspetti e aggiornare di conseguenza l’articolo.

Dove si trova HVOlution

Il nuovo diesel di Eni può essere acquistato al momento in 50 stazioni di servizio sparse per l’Italia, che arriveranno a 150 entro marzo. Sul sito ufficiale di Enistation è possibile trovare i punti di rifornimento filtrando i risultati per HVOlution. Stefano Ballista, amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility, ha commentato in una nota:

Il biocarburante puro HVOlution ha un ruolo fondamentale perché già da oggi può dare un contributo importante alla decarbonizzazione della mobilità, anche del trasporto pesante. Questo prodotto arricchisce l’offerta nelle stazioni di servizio, affiancandosi all’attuale proposta di prodotti low-carbon, come le ricariche elettriche, e di servizi per le persone in mobilità: obiettivo di Eni Sustainable Mobility è integrare gli asset industriali e commerciali lungo tutta la catena del valore, dalla disponibilità della materia prima fino alla vendita di prodotti decarbonizzati al cliente finale.

Quanto costa HVOlution

Il prezzo di HVOlution, allo stato attuale, è praticamente allineato a quello di Diesel+ ovvero di circa 1,914 euro al litro. Nulla di eclatante quindi e lontanissimo dalle previsioni estremamente speculative degli e-Fuel (si vocifera un valore di oltre 3-4 euro al litro).