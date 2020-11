Hyundai Elantra N 2022: nuovo teaser della berlina sportiva

Il debutto della nuova vettura della casa automobilistica sudcoreana, la Hyundai Elantra N, è atteso per il prossimo anno. Nel frattempo non sono mancate ad arrivare le prime immagini che evidenziano il suo stile e il suo carattere. Nello specifico, l’ultimo teaser diffuso dall’azienda Hyundai insieme ad alcune immagini – che mostrano la berlina sportiva del marchio – mettono in risalto alcune caratteristiche, quali la presenza di paraurti sportivi ridisegnati con prese d’aria più grandi nella parte anteriore, minigonne laterali più voluminose e un grande spoiler posteriore.

Tali elementi, che disegnano le linee della nuova auto dell’azienda sudcoreana, sono ben visibili nonostante il veicolo sia interamente “avvolto” dall’immancabile camouflage.

Dotata di sospensioni che andranno a migliorare le sue capacità in curva, e di freni ottimizzati in modo tale da garantire una frenata più sicura, la Hyndai Elantra N, con ogni probabilità, sarà equipaggiata da un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri – che potrebbe essere lo stesso utilizzano nell’i30 N e nel Veloster N – grazie al quale verranno erogati 275 cavalli di potenza, abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione a otto marce oppure, eventualmente, da un cambio manuale a sei marce.

Nonostante 275 cavalli possano sembrare relativamente “pochi”, c’è da dire che la berlina sportiva del marchio sudcoreano è un’auto non molto grande. Inoltre, se messa a confronto la N Line, che eroga 201 CV, l’Elantra N garantisce ottime prestazioni.

Molto probabilmente, la nuova auto dell’azienda Hyundai dovrebbe entrare in produzione il prossimo anno. Tuttavia, non è escluso che venga presentata ufficialmente già entro la fine del 2020.

Infatti, in merito all’arrivo della nuova berlina sportiva Thomas Schemera, nonché vicepresidente esecutivo e capo della divisione prodotti di Hyundai, ha affermato quanto segue: