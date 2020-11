Hyundai Kona Electric 2021: un look tutto nuovo e accattivante

La casa automobilistica coreana, dopo aver aggiornato la versione tradizionale, ha finalmente svelato anche il restyling della Hyundai Kona Electric, che arriverà sul mercato nel 2021. Un look tutto nuovo andrà a caratterizzare la variante 100% elettrica, della quale però resta ancora sconosciuto il nuovo listino prezzi.

Il nuovo design

L’azienda ha lanciato Kona Electric nel 2018 e in quel periodo sono state vendute oltre 120.000 unità a livello globale. A distanza di due anni, il veicolo è pronto a fare ritorno sul mercato con un aspetto più accattivante. Il restyling della Kona Electric è particolarmente visibile al livello estetico, infatti sia la parte anteriore – dove è presenta una presa di ricarica asimmetrica – che quella posteriore sono state rinnovate con nuovi fari e luci a LED.

Anche la griglia è stata modificata e sono stati inseriti alcuni elementi satinati nella parte inferiore del paraurti che impreziosiscono l’auto. La vettura elettrica dell’azienda Hyundai ha subito modifiche anche a livello delle dimensioni, infatti la Kona Electric 2021 sarà più lunga di 40 mm rispetto alla versione precedente.

Specifiche tecniche

L’auto 100% elettrica della casa automobilistica coreana, sarà alimentata da un pacco di batteria da 64 kWh abbinato ad un motore elettrico in grado di erogare 201 CV e 395 Nm di coppia. Tali caratteristiche permettono al veicolo di avere un’autonomia 484 km nel ciclo WLTP. Per quanto riguarda invece il tempo di ricarica, ovviamente varia. Utilizzando un sistema da 50 kW, la Kona può essere ricaricata – passando dal 10% all’80% – nell’arco di 64 minuti.

Nel momento in cui viene scelta una infrastruttura da 100 kW la ricarica viene effettuata in soli 47 minuti. Eventualmente, è possibile utilizzare un caricabatterie di bordo trifase da 10,5 kW. La Hyundai Kona Electric 2021 è provvista anche di un sistema di frenata rigenerativa regolabile intelligente.

Gli interni

Inevitabilmente, le modifiche hanno interessato anche l’interno della vettura, la quale sarà provvista di un innovativo sistema di illuminazione dell’ambiente. Inoltre, è stato introdotto un quadro di strumenti digitali – da 10,25 pollici – del tutto nuova e non mancherà il display destinato al sistema di infotainment.

Non mancherà il pacchetto Hyundai SmartSense che include svariate funzioni quali Blind-Sport Collision-Evitance Assist, il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, il Leading Vehicle Departure Alert, Safe Exit Warning e Rear Seat Alert. Inoltre saranno incluse le funzioni relative al Forward Collision-Avoidance Assist con rilevamento di pedoni e ciclisti, Smart Cruise Control con Stop & Go, Lane Following Assist, Lane Keeping Assist, Intelligent Speed ​​Limit Warning e Driver Attention Warning.

La nuova versione della Hyundai Kona Electric arriverà sul mercato nel 2021.