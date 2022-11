Sold out in meno di 24 ore per la nuova IONIQ 6, modello First Edition, di Casa Hyundai. Il secondo modello della gamma elettrica Ioniq, ordinabile in Italia dallo scorso 9 novembre attraverso l’apertura della pre-vendita sulla piattaforma dedicata Hyundai Click to Buy ed in altri Paesi come Germania, Regno Unito, Francia, Norvegia e Olanda, ha ottenuto un grande successo facendo il tutto esaurito nell’arco di pochissime ore. Nello specifico, Hyundai aveva messo a disposizione 2.500 unità della First Edition.

Questo interesse e la domanda straordinariamente elevata per IONIQ 6 First Edition sottolinea la leadership di Hyundai nella mobilità a emissioni zero. Con la sua silhouette aerodinamica, la lunga autonomia di guida e gli interni che elevano l’esperienza di mobilità elettrica per i clienti, IONIQ 6 ridefinisce ciò che dovrebbe essere un’auto. Siamo certi che i clienti europei saranno immediatamente attratti dal nostro Streamliner elettrico, ha così commentato il risultato ottenuto Ulrich Mechau, Vice President Sales & Service di Hyundai Motor Europe.

A contraddistinguere a IONIQ 6 First Edition alcuni dettagli esclusivi che la casa automobilistica Hyundai ha deciso di adottare per realizzare gli interni. Tra questi non passa inosservata la finitura nero opaco per i cerchi, il logo H in alluminio nero sul paraurti anteriore e sulla portiera del bagagliaio posteriore, i sedili in pelle/tessuto Grey Tartan ispirati al concept Prophecy. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, la First Edition monta un doppio motore elettrico, trazione integrale e batteria da 77,4 kWh.

Come accennato in apertura, la casa automobilistica sudcoreana ha avviato i preordini della First Edition tramite piattaforma Hyundai Click to Buy ma a partire dal 1° dicembre 2022 sarà possibile ordinare il mezzo presso tutti i concessionari del brand. Per quanto riguarda i prezzi In Italia, la Hyundai IONIQ 6 parte da 47.550 euro. Si passa poi da 55.400 euro per la INNOVATION, 58.950 euro per la Hyundai IONIQ 6 EVOLUTION e 62.450 euro per la EVOLUTION con trazione integrale.