Hyundai Kona N: aggressiva e potente, si mostra senza veli

La casa automobilistica sudcoreana, tra non molto lancerà sul mercato una nuova auto che farà parte della famiglia N del marchio. Infatti, dopo l’arrivo della i30 N e della i20 N, l’azienda è pronta a lanciare la nuova Hyundai Kona N, crossover avvistato alcune settimane fa mentre effettuava i consueti test con l’immancabile camouflage. Ebbene, a distanza di tempo, il nuovo veicolo si mostra in alcune immagini senza alcun camuffamento ed è dunque possibile dare una prima occhiata a quelle che saranno le caratteristiche del SUV della casa sudcoreana.

Nonostante l’assenza di adesivi che solitamente vanno a nascondere l’aspetto del veicolo, le immagini non sono abbastanza chiare da poter avere un quadro totale e completo del design e delle peculiarità estetiche della nuova Hyundai Kona N. Tuttavia, sono visibili alcune delle caratteristiche che sin ora erano rimaste ben nascoste. Uno degli aspetti che catturano maggiormente l’attenzione, è sicuramente la parte frontale decisamente molto imponente e muscolosa. Invece, la parte posteriore sembra essere caratterizzata dalla presenza di un alettone e dall’innovativo diffusore, anche in questo caso molto più vistoso. Altri elementi del nuovo crossover del marchio Hyundai, sono evidentemente ripresi dalla i30 N. Non mancano le finiture rosse che ricalcano la linee della parte inferiore della carrozzeria. Inoltre, sono presenti componenti – quali specchietti e alettone – di colore nero lucido e il particolare terzo stop triangolare.

Elementi molto simili alla nuova i30 N, sembrano essere i terminali maggiorati. Per il momento, le immagini teaser non ci velano gli interni, tuttavia potrebbero essere – anche in questo caso – molto simili alla i30 N. Così come gli interni, restano sconosciute – o comunque non ancora ufficializzate – anche le informazioni relative alle specifiche tecniche della nuova Hyundai Kona N. Si presuppone però che il veicolo della casa sudcoreana sia provvisto di le due varianti del 2.0 turbo da 250 e 280 CV con cambio manuale a 6 marce, oppure al nuovo cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti. Ovviamente non mancheranno le diverse modalità di guida.