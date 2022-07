In un’epoca dove la transizione elettrica, in qualsiasi forma, è ormai una strategia obbligatoria per sottostare ai numerosi limiti in termini di emissioni, stupisce (o sorprende) sapere che ci sono ancora alcune serie dei modelli a restare puramente endotermici. È il caso delle sportive di casa Hyundai, le “N”, che sono tutt’ora in commercio senza nessun ausilio elettrico.

La situazione sembra però destinata preso a cambiare, in quanto in Germania è stata catturata una misteriosa Veloster N dotata di un doppio sportello di alimentazione. Inoltre, la presenza di un adesivo “Fahrzeug mit Hochvolttechnik” (“Veicolo con tecnologia ad alta tensione”) sembra fugare ogni dubbio. È difficile sapere con certezza cosa si celi sotto al cofano della Veloster N, ma il secondo tappo di riempimento quadrato di questo modello, presumibilmente per caricare la batteria, sembra essere più che concreto sebbene sembri una modifica dell’ultimo minuto e forse ancora non accuratamente progettata. Anche i cerchi in lega appaiono differenti, progettati per incrementare l’aerodinamica e quindi l’autonomia.

Oltre a queste modifiche, sembra che sia stata installata anche una speciale presa d’aria sul lato sinistro del frontale. È probabile che fornisca una maggiore capacità di raffreddamento, un classico segno distintivo dei veicoli ad alte prestazioni. Curioso infine il luogo delle foto: si tratta del Dottinger HOHE Hotel, una struttura che si trova molto vicina al Nürburgring, un altro segno distintivo dello sviluppo di veicoli ad alte prestazioni.

Quando arriverà? Ancora un mistero sebbene Hyundai abbia di recente annunciato la presentazione di un nuovo modello N. Qualora questa tecnologia di alimentazione dovesse arrivare su Veloster, non escludiamo che possa venir applicata anche su i20 N, i30 N e Kona N. La presenza di una unità plug-in potrebbe incrementare la massa delle vetture, ma siamo sicuri che gli ingegneri riusciranno a bilanciare il nuovo dispositivo e, al tempo stesso, fornire un piccolo boost di potenza magari da erogare nelle situazioni di sotto coppia così da avere una erogazione priva di incertezze.