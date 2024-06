Il 2023 segna un aumento drastico dei danni da grandine alle auto in Italia

I danni causati dalla grandine in Italia hanno subito un netto incremento negli ultimi due anni, diventando sempre più severi e diffusi. Un'analisi condotta da Car Clinic ha evidenziato un aumento impressionante dei danni, soprattutto tra il 2022 e il 2023.

È emerso che i fenomeni più estremi si sono verificati con maggiore frequenza in particolare nelle regioni del Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, estendendosi anche a province come Udine, Pordenone e Trento.

Durante la stagione del 2023, Car Clinic ha rilevato che il 39% dei danni è stato considerato di lieve entità e trattato con tecniche di lavorazione a freddo che non intaccano la vernice originale delle auto.

Tuttavia, il 56% dei casi ha richiesto interventi più invasivi, combinando lavorazione a freddo e a caldo, con ripristino iniziale della lamiera seguito da una riverniciatura. Infine, nel 5% dei casi più estremi, sono state necessarie sostituzioni integrali di parti in lamiera, quali cofani e tetti.

Un dato significativo rivelato dall'analisi è che ogni vettura riparata da Car Clinic presentava in media circa 450 bolli, con alcuni veicoli che superavano i 1000 bolli. Questo evidenzia ulteriormente l'intensità e la gravità dei recenti eventi meteorologici.

Nel caso in cui la vostra auto sia stata danneggiata dalla grandine, è cruciale valutare attentamente i danni per decidere il tipo di intervento. Mentre alcune parti come vetri, gruppi ottici e tetti panoramici possono richiedere una sostituzione, molti bolli possono essere rimossi efficacemente con tecniche a freddo che non richiedono stuccature né alterano la vernice.

La soluzione migliore per proteggere la vostra auto in caso di grandine è quella di parcheggiare in un garage coperto o trovare un ottimo telo antigrandine capace di proteggere la vettura in assenza di un riparo coperto. È comunque sconsigliato lasciare il veicolo sotto gli alberi per il rischio dell'eventuale caduta dei rami in seguito alla grandine.

In conclusione, l'aumento della frequenza, e della severità delle piogge di grandine in Italia, richiede una maggiore attenzione nella protezione dei veicoli.