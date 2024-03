Il futuro di Alfa Romeo dipende dalle decisioni dei governi

Il responsabile dell'Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha espresso il desiderio che l'azienda lanci un SUV completamente elettrico simile alla Ferrari Purosangue per i mercati statunitense e cinese. Tuttavia, riconosce che l'esito delle elezioni europee e delle elezioni presidenziali americane potrebbe influenzare le priorità dell'azienda.

Attualmente, l'Alfa Romeo sta pianificando di introdurre un SUV fastback completamente elettrico basato sulla piattaforma STLA Large per il 2027. Tuttavia, se Donald Trump dovesse essere rieletto presidente degli Stati Uniti, potrebbe ritardare o congelare i piani, considerando le politiche riguardanti la vendita di nuove auto a combustione e gli incentivi fiscali. In tal caso, l'azienda potrebbe invece concentrarsi su una piccola berlina elettrica per il mercato europeo.

Inoltre, se verrà eletto un nuovo parlamento dell'Unione Europea a giugno, potrebbero essere riconsiderati i piani attuali per imporre la vendita esclusivamente di veicoli a emissioni zero entro il 2035.

L'Alfa Romeo ha congelato il suo piano prodotti fino al 2026 e prenderà la decisione sul nuovo modello del 2027 entro la fine dell'anno. Imparato ha sottolineato l'importanza di un grande SUV per i mercati statunitense e cinese nel suo piano per aumentare la quota di vendite al di fuori dell'Europa dal 18% al 40%.

La priorità immediata per l'azienda è il nuovo modello Milano, un SUV subcompatto, che sarà disponibile sia in versione completamente elettrica che ibrida. Questo modello condividerà la piattaforma con la Peugeot e-2008 e la Jeep Avenger. Sono in corso anche gli sviluppi per le sostituzioni della berlina Giulia e del SUV Stelvio.