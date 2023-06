Giro di vite sulle auto grosse e pesanti parcheggiate in strada: è quello che sta succedendo in Francia, con la città di Lione che ha deciso di differenziare il costo mensile dei permessi di parcheggio stradale in base alle tipologie di auto, con l’intento di disincentivare l’utilizzo di auto di grandi dimensioni e molto inquinanti, come i SUV che hanno invaso tutte le città del mondo.

Dal punto di vista della gestione del traffico e del parco di veicoli circolante, in Francia ultimamente stanno cambiando tante cose: solo poche settimane fa la città di Parigi ha introdotto un pagamento per il parcheggio per moto e scooter endotermici, e non è da escludere che la capitale francese faccia tesoro dell’iniziativa introdotta dal comune di Lione, modificando i prezzi dei permessi di parcheggio che possiamo immaginare essere già molto alti.

La città di Lione, come anticipato, ha deciso che a partire dal 2024 i proprietari di SUV e in generale i proprietari di auto pesanti dovranno pagare di più per parcheggiare; l’intento non è necessariamente quello di fare cassa, ma quello di convincere chi vive nelle zone più centrali della città a fare a meno del suo imponente SUV in favore di un’auto più piccola, ancor meglio se elettrica.

A partire dal prossimo anno i proprietari di auto endotermiche da meno di 1000 kg di peso spenderanno 15 € al mese per il permesso di parcheggio; qualora l’auto pesasse invece tra i 1000 e i 1725 kg (o 1900 kg nel caso di una plug-in hybrid) il costo mensile sale a 30 €, mentre per auto con peso superiore ai 1725 o 1900 kg si arriva a un costo mensile di 45 €. Nel caso delle auto elettriche, la divisione è solo tra quelle che pesano più di 2200 kg e quelle che invece restano sotto questa soglia: 15 € al mese le più leggere, 45 € al mese per le più pesanti, non c’è una via di mezzo.